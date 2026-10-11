Donald Trump sorprende con el anuncio de un "cese al fuego energético" entre Rusia y Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo un "alto el fuego energético" con efecto inmediato entre Moscú y Kiev, pero su par de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo no estar informado y denunció que los ataques rusos continúan.

Rusia, que lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, ha intensificado sus ataques contra infraestructuras energéticas ucranianas en los últimos meses, en tanto Kiev apunta contra refinerías de petróleo rusas.

"A partir de ahora, hay un CESE AL FUEGO ENERGÉTICO en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han llegado a un acuerdo. ¡No lo rompan!", escribió Trump el domingo en su plataforma Truth Social.

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Zelenski, aparentemente tomado por sorpresa, dijo al medio estadounidense Axios no tener conocimiento de un acuerdo así, mientras que Moscú no se ha pronunciado por el momento.

"El anuncio de la tregua fue una noticia para mí", declaró, aunque se dijo dispuesto a aceptarlo si Rusia hacía lo mismo.

"Estamos esperando detalles claros sobre el diálogo entre Estados Unidos y Rusia. Y que (el presidente ruso Vladimir) Putin haga lo que el presidente Trump ha dicho", afirmó en su alocución diaria.

Según Zelenski, los ataques rusos continuaron el domingo "con la misma intensidad" a pesar del anuncio de Trump.

"Los rusos bombardearon una planta energética en Kiev", dijo en redes sociales. También señaló que se registraron ataques en otras instalaciones energéticas de la región oriental de Járkov.

"Y todo esto ocurrió DESPUÉS de que el presidente de Estados Unidos hiciera su comunicado sobre un cese al fuego energético", puntualizó.

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que París apoya "sin reservas el llamamiento a una verdadera tregua energética".

Pero "Rusia sigue rechazándola, intensificando incluso en estas últimas horas sus ataques contra las infraestructuras ucranianas", observó.

Amplios cortes de electricidad afectaron el domingo a varios barrios de la capital ucraniana y el lunes habrá restricciones de suministro en varias regiones del país debido a los ataques rusos, anunció el operador nacional Ukrenergo.

Tres personas murieron en ataques rusos en Járkov, según el gobierno regional.

"Nosotros decidimos"

Los ataques ucranianos contra las refinerías rusas, que Kiev califica de represalias justas frente a los bombardeos de Moscú, han indignado a Trump, luego de anunciar el viernes que Washington pactó con Moscú la compra de diésel ruso, acompañado de una flexibilización de las sanciones estadounidenses sobre Moscú.

Tras el alza de los precios del combustible en Estados Unidos desde el inicio de la guerra contra Irán a finales de febrero, ese pacto es visto como una forma de aliviar a los consumidores estadounidenses antes las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos, en las que el partido Republicano de Trump arriesga perder el control del Congreso.

"Más le vale detenerse", dijo Trump el sábado dirigiéndose a Zelenski, y llegó incluso a "sugerir" a los ucranianos que elijan "a un nuevo líder capaz de alcanzar un acuerdo" de paz con Moscú.

"Con todo respeto al presidente Trump, corresponde a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, elegir a tal o cual dirigente", respondió Zelenski en una entrevista emitida el domingo en el canal ABC.

Esta nueva arremetida de Trump contra el presidente ucraniano recuerda el explosivo encuentro entre ambos en la Casa Blanca en febrero de 2025.

Trump reclamó luego, como lo hace Moscú, elecciones en Ucrania, algo imposible en la situación actual, dado que rige la ley marcial.

"Nosotros, los ucranianos, decidimos nuestro destino y nuestra libertad. Somos un pueblo libre y elegimos a este presidente", aseguró Olessia Gontcharuk, de 40 años, entrevistada en una calle de Kiev.

El petróleo que compre Washington a Moscú "representa la sangre de nuestros hombres, de nuestros hijos, de nuestras madres", agregó.

Zelenski dijo varias veces que Ucrania podría organizar elecciones en caso de un alto el fuego de larga duración con Moscú.

"Díganle a Putin que nos conceda dos meses, 60 días de alto el fuego total, 60 días, y organizaremos elecciones", declaró el domingo al canal ABC.

Rusia ha rechazado en varias ocasiones esta idea con el argumento de que una larga pausa permitiría al ejército ucraniano reforzarse.

FUENTE: AFP