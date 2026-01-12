RECIBÍ EL NEWSLETTER
Donald Trump fijó reunión con María Corina Machado para este jueves en Washington

Trump se ha mostrado reticente a incluirla en una eventual transición política en Venezuela, pese a apoyar su reclamo de fraude en las presidenciales pasadas.

María Corina Machado. Foto: AFP

Estados Unidos ha impuesto la agenda desde que depuso a Nicolás Maduro en un bombardeo a Caracas el 3 de enero.

La reanudación de relaciones está sobre la mesa, al tiempo que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, suscribió acuerdos petroleros y accedió a la liberación de un "número importante" de presos políticos: el gobierno informó el lunes la liberación de 116 de unos 800 detenidos en un proceso lento y agónico para los familiares.

Trump, que asegura estar a cargo del país, dijo estar satisfecho con la sucesora de Maduro y deslizó su intención de reunirse con ella.

De momento, el único encuentro en agenda es con la opositora Machado, quien incluso le ofreció al mandatario su premio Nobel de la Paz.

Trump se ha mostrado reticente a incluirla en una eventual transición política en Venezuela, pese a apoyar su reclamo de fraude en las presidenciales pasadas. El republicano dijo incluso que "no goza de apoyo ni de respeto en su país".

Machado fue recibida el lunes por el papa León XIV en el Vaticano. "Está más cerca la derrota del mal" en Venezuela, le dijo al pontífice, según un comunicado de la oposición. "Le pedí interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos", afirmó.

Machado estuvo más de un año en la clandestinidad en Venezuela, de donde salió en una operación hollywoodense para recibir el Nobel en Oslo.

FUENTE: AFP

