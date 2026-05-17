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"Más les vale moverse": Trump advierte que "no quedará nada" de Irán si no acepta un acuerdo

Irán ha bloqueado el paso por el estrecho de Ormuz, por el que antes del conflicto transitaba el 20 % del petróleo mundial.

Foto: AFP. Donald Trump, EEUU.

Foto: AFP. Donald Trump, EEUU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este domingo que "no quedará nada" de Irán si no firma un acuerdo de paz con su país, mientras se destacan las negociaciones entre ambos países para poner fin a la guerra.

Washington, enzarzado en un conflicto con Teherán desde el 28 de febrero, tiene dificultades para poner fin a una guerra que ha sacudido Oriente Medio y ha disparado los precios de la energía.

"Para Irán, el tiempo apremia, y más les vale moverse, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos", escribió Trump en su plataforma Truth Social. ¡EL TIEMPO ES ESENCIAL!", añadió.

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Irán ha bloqueado el paso por el estrecho de Ormuz, por el que antes del conflicto transitaba el 20 % del petróleo mundial, y ha arrastrado a los vecinos Israel y Líbano.

Teherán, principal apoyo de Hezbolá, exige un alto el fuego duradero en el Líbano para firmar la paz con Trump.

Un oficial militar israelí afirmó el domingo que Hezbolá había lanzado alrededor de 200 proyectiles contra Israel y sus tropas durante el fin de semana, a pesar de que Israel y el Líbano acordaron prorrogar el alto el fuego.

FUENTE: AFP.

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