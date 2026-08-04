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JACINTO VERA

Joven de 26 años está grave tras ataque a balazos en plena calle; sufrió heridas en el tórax y en la cabeza

Información que maneja la Policía indica que una persona se bajó de un vehículo y arremetió a tiros contra él. Ante el ataque, el joven intentó refugiarse en un lavadero.

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Un ataque a balazos dejó a un joven en estado grave este martes de noche en las calles Lorenzo Fernández y Gallinal, en el barrio Jacinto Vera.

El joven de 26 años fue derivado al Hospital Español; presenta heridas en el tórax y en el cuero cabelludo.

Información que maneja la Policía indica que una persona se bajó de un vehículo color blanco y arremetió a tiros contra él. Ante el ataque, el joven intentó refugiarse en un lavadero.

Ministro del Interior Carlos Negro en Florida.
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"Son investigaciones complejas", dijo Carlos Negro sobre el joven asesinado en la puerta de un centro del Inisa

En la escena quedaron varias vainas. Los efectivos analizan si hubo un enfrentamiento.

Personal de Grupo PADO, de Investigaciones de zona operacional II y Científica trabajan en el lugar.

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