Un ataque a balazos dejó a un joven en estado grave este martes de noche en las calles Lorenzo Fernández y Gallinal, en el barrio Jacinto Vera.
Joven de 26 años está grave tras ataque a balazos en plena calle; sufrió heridas en el tórax y en la cabeza
Información que maneja la Policía indica que una persona se bajó de un vehículo y arremetió a tiros contra él. Ante el ataque, el joven intentó refugiarse en un lavadero.
El joven de 26 años fue derivado al Hospital Español; presenta heridas en el tórax y en el cuero cabelludo.
Información que maneja la Policía indica que una persona se bajó de un vehículo color blanco y arremetió a tiros contra él. Ante el ataque, el joven intentó refugiarse en un lavadero.
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En la escena quedaron varias vainas. Los efectivos analizan si hubo un enfrentamiento.
Personal de Grupo PADO, de Investigaciones de zona operacional II y Científica trabajan en el lugar.
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