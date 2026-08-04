Joven de 26 años está grave tras ataque a balazos en plena calle; sufrió heridas en el tórax y en la cabeza

Un ataque a balazos dejó a un joven en estado grave este martes de noche en las calles Lorenzo Fernández y Gallinal, en el barrio Jacinto Vera.

El joven de 26 años fue derivado al Hospital Español; presenta heridas en el tórax y en el cuero cabelludo.

Información que maneja la Policía indica que una persona se bajó de un vehículo color blanco y arremetió a tiros contra él. Ante el ataque, el joven intentó refugiarse en un lavadero.

En la escena quedaron varias vainas. Los efectivos analizan si hubo un enfrentamiento. Personal de Grupo PADO, de Investigaciones de zona operacional II y Científica trabajan en el lugar. #AHORA | Ataque a balazos contra un joven de 26 años que caminaba por la calle. Fue derivado al Hospital Español en estado grave, presenta heridas en el tórax y en el cuero cabelludo. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/bHRWUyNvvk — Subrayado (@Subrayado) August 4, 2026