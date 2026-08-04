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HORA 09.00

Conferencia Episcopal realiza conferencia de prensa este miércoles para anunciar fechas del Viaje Apostólico del papa a Uruguay

La instancia tendrá lugar a la hora 09.00 en el Auditorio de la Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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La Conferencia Episcopal del Uruguay realiza este miércoles a la hora 09.00 una conferencia de prensa en el Auditorio de la Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores para anunciar las fechas del Viaje Apostólico del papa León XIV a Uruguay.

Entre los temas estará la información sobre la organización general del acontecimiento y los principales aspectos logísticos previstos.

En lo que respecta al itinerario y la agenda de actividades del papa, "serán dados a conocer oportunamente, una vez que hayan sido confirmados por las autoridades competentes y difundidos a través de los canales oficiales de la Santa Sede y de la organización del Viaje Apostólico", indica el comunicado.

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