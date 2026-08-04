"Todas las personas van a tener su respuesta", aseguró director del Mides tras desalojo de edificio en Ciudad Vieja

Unas 30 familias fueron desalojadas este martes de un edificio de Ciudad Vieja, ubicado en 25 de Mayo y Treinta y Tres , luego de un reclamo judicial presentado de los propietarios del inmueble.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el director de Protección Social, Daniel Gerhard, explicó de qué forma se trabaja en este caso. "Todas las personas van a tener su respuesta", aseguró.

Entre las personas afectadas, hay casos de mujeres con niños a cargo, para quienes se abrirá una casa específica para recibirlas y sus pertenencias, mientras que las mujeres embarazadas irán con vales habitacionales.

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Las personas solas sin menores a cargo y casi sin pertenencias serán destinadas a refugios 24 horas. Y hay quienes necesitaron apoyo logístico para la mudanza. "Estamos facilitando para que todas las personas se lleven todo lo que desean y necesitan con alojamiento y con la parte más operativa", indicó.

Gerhard dijo que el Mides también facilitará el almacenamiento temporal para que quienes lo necesiten puedan depositar sus pertenencias. El jerarca sostuvo que la mayoría de las personas tiene trabajo y son conocidas por el Mides, porque a pocas cuadras del lugar se encuentra el centro de referencia de migrantes.

Por su parte, el defensor del vecino, Daniel Arbulo, explicó que "hay varios reclamos de vecinos y de algunas personas patrocinantes del desalojo". Arbulo indicó que el edificio estaba en "condiciones complejas" por falta de mantenimiento y apuntó a la responsabilidad del propietario, porque el predio estaba ocupado desde hacía años, anteriormente, había sido desalojado y ocupado nuevamente.

Desde la Defensoría del Vecino se monitorea la respuesta a las personas dadas por la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Desarrollo Social.