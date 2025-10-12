RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

Domingo inestable con tormentas y lluvias, mejora con descenso de la temperatura

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una temperatura máxima de 20° y una mínima de 15°, para el área metropolitana.

nubes-cielo-montevideo

La tarde continuará templada a cálida con nubosidad variable, persistiendo algunas tormentas y lluvias aisladas en las primeras horas en las zonas noreste y este.

En el norte del país, la temperatura máxima alcanzará los 26º y la mínima será de 14°.

sabado de playa, pero desmejora de noche con lluvias y tormentas que siguen el domingo
Sábado de playa, pero desmejora de noche con lluvias y tormentas que siguen el domingo

En el sur, oeste y este, la temperatura mínima será de 14° y la máxima de 24°.

En el área metropolitana, la máxima se ubicará en los 20º, mientras que la mínima será de 15°.

El lunes comienza frío a fresco con restos de nubosidad sobre la costa sureste.

La tarde seguirá con tiempo estable presentando condiciones templadas a cálidas con cielo ligeramente nublado.

