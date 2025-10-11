El sábado llega con temperaturas de verano, día de playa y actividad al aire libre, pero de noche desmejora con lluvias y tormentas, que se extienden al domingo, informa Nubel Cisneros.
Sábado de playa, pero desmejora de noche con lluvias y tormentas que siguen el domingo
El sábado llega con temperaturas de verano, día de playa y actividad al aire libre, pero de noche desmejora con lluvias y tormentas, que se extienden al domingo. El lunes baja la temperatura.
De acuerdo a su informe, la mañana de este sábado comienza fresca y húmeda con algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con elevadas sensaciones térmicas y gradual aumento de nubosidad y humedad, desmejorando hacia la noche por el suroeste y litoral, con tormentas y lluvias.
El domingo comienza húmedo e inestable con mucha nubosidad acompañada de tormentas y lluvias, mejorando rápidamente por el suroeste con descenso de temperatura y disminución de nubosidad. La tarde seguirá templada con cielo nublado, persistiendo algunas lluvias y tormentas aisladas en las primeras horas en las zonas noreste y este.
El lunes comienza frío a fresco con restos de nubosidad sobre la costa sureste. La tarde seguirá con tiempo estable presentando condiciones templadas a cálidas con cielo ligeramente nublado.
Sábado 11
Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 30º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 16º
Domingo 12
Zona Norte: máxima 26º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 24º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º
Lunes 13
Zona Norte: máxima 28º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 25º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 14º
Dejá tu comentario