EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Sábado de playa, pero desmejora de noche con lluvias y tormentas que siguen el domingo

El sábado llega con temperaturas de verano, día de playa y actividad al aire libre, pero de noche desmejora con lluvias y tormentas, que se extienden al domingo. El lunes baja la temperatura.

playas-calidad-montevideo

De acuerdo a su informe, la mañana de este sábado comienza fresca y húmeda con algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con elevadas sensaciones térmicas y gradual aumento de nubosidad y humedad, desmejorando hacia la noche por el suroeste y litoral, con tormentas y lluvias.

El domingo comienza húmedo e inestable con mucha nubosidad acompañada de tormentas y lluvias, mejorando rápidamente por el suroeste con descenso de temperatura y disminución de nubosidad. La tarde seguirá templada con cielo nublado, persistiendo algunas lluvias y tormentas aisladas en las primeras horas en las zonas noreste y este.

El lunes comienza frío a fresco con restos de nubosidad sobre la costa sureste. La tarde seguirá con tiempo estable presentando condiciones templadas a cálidas con cielo ligeramente nublado.

Sábado 11

Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 30º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 16º

Domingo 12

Zona Norte: máxima 26º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º

Lunes 13

Zona Norte: máxima 28º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 25º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 14º

