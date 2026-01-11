RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

Domingo con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sureste; la máxima será de 24° en el área metropolitana

El meteorólogo Nubel Cisneros indicó que el lunes comienza fresco con nubosidad dispersa observándose algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá con tiempo cálido a caluroso con cielo escasamente nublado.

cielo-nublado-rambla

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sureste.

En la mañana la jornada estará fresca con mucha nubosidad en la zona este, manteniéndose inestable el área con algunas lluvias aisladas.

La tarde continuará templada a cálida con cielo parcialmente nublado y vientos moderados a suaves del sureste.

domingo calido a caluroso con pasaje de nubosidad, se inestabiliza en la noche por la costa sureste
Seguí leyendo

Domingo cálido a caluroso con pasaje de nubosidad, se inestabiliza en la noche por la costa sureste

En el norte del país, la temperatura máxima llegará a los 28° y la mínima será de 16°.

En el sur del territorio, la mínima se ubicará en los 16°, mientras que la máxima será de 27°.

En el este, la máxima subirá hasta los 25° y la mínima descenderá hasta los 16°.

En el oeste del país, la máxima llegará a los 29° y la mínima será de 16°.

El lunes comienza fresco con nubosidad dispersa observándose algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas

La tarde seguirá con tiempo cálido a caluroso con cielo escasamente nublado.

Temas de la nota

Lo más visto

video
FRENTE A LAGUNA ESCONDIDA

Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados en playa de José Ignacio; estaban en una zona sin guardavidas
BOLETÍN PLUVIOMÉTRICO

Lluvias caídas en las últimas 24 horas: la máxima nacional fue en Laguna Merín con 105 milímetros
METEOROLOGÍA

Inumet elevó a naranja y extendió hasta las 16 horas la advertencia por vientos muy fuertes y persistentes
PROCEDIMIENTO

Aduanas incautó un vehículo y mercadería de contrabando por más de $3.200.000 en la Interbalnearia y la ruta 34
Gems Education Global Teacher Prize 2026

Docente uruguayo está entre los 50 finalistas del "Premio Nobel" en Educación; participó junto a más de 5.000 maestros de todo el mundo

Te puede interesar

Domingo con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sureste; la máxima será de 24° en el área metropolitana
PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

Domingo con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sureste; la máxima será de 24° en el área metropolitana
Fratti adelantó que habrá algún tipo de ayuda a los productores afectados por la sequía porque no llueve pasto video
DÉFICIT HÍDRICO

Fratti adelantó que habrá "algún tipo de ayuda a los productores" afectados por la sequía "porque no llueve pasto"
Caída de árboles afectó a 13 vehículos, 95 viviendas y más de 120 intervenciones por afectación en vía pública y tendido de cables video
INFORME DE BOMBEROS

Caída de árboles afectó a 13 vehículos, 95 viviendas y más de 120 intervenciones por afectación en vía pública y tendido de cables

Dejá tu comentario