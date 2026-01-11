Domingo con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sureste; la máxima será de 24° en el área metropolitana

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sureste.

En la mañana la jornada estará fresca con mucha nubosidad en la zona este, manteniéndose inestable el área con algunas lluvias aisladas.

La tarde continuará templada a cálida con cielo parcialmente nublado y vientos moderados a suaves del sureste.

En el norte del país, la temperatura máxima llegará a los 28° y la mínima será de 16°.

En el sur del territorio, la mínima se ubicará en los 16°, mientras que la máxima será de 27°.

En el este, la máxima subirá hasta los 25° y la mínima descenderá hasta los 16°.

En el oeste del país, la máxima llegará a los 29° y la mínima será de 16°.

El lunes comienza fresco con nubosidad dispersa observándose algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas

La tarde seguirá con tiempo cálido a caluroso con cielo escasamente nublado.