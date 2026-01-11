El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sureste.
Domingo con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sureste; la máxima será de 24° en el área metropolitana
El meteorólogo Nubel Cisneros indicó que el lunes comienza fresco con nubosidad dispersa observándose algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá con tiempo cálido a caluroso con cielo escasamente nublado.
En la mañana la jornada estará fresca con mucha nubosidad en la zona este, manteniéndose inestable el área con algunas lluvias aisladas.
La tarde continuará templada a cálida con cielo parcialmente nublado y vientos moderados a suaves del sureste.
Domingo cálido a caluroso con pasaje de nubosidad, se inestabiliza en la noche por la costa sureste
En el norte del país, la temperatura máxima llegará a los 28° y la mínima será de 16°.
En el sur del territorio, la mínima se ubicará en los 16°, mientras que la máxima será de 27°.
En el este, la máxima subirá hasta los 25° y la mínima descenderá hasta los 16°.
En el oeste del país, la máxima llegará a los 29° y la mínima será de 16°.
El lunes comienza fresco con nubosidad dispersa observándose algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas
La tarde seguirá con tiempo cálido a caluroso con cielo escasamente nublado.
Dejá tu comentario