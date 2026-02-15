RECIBÍ EL NEWSLETTER
Domingo húmedo, inestable y caluroso con algunas lluvias aisladas, según Nubel Cisneros

El meteorólogo indicó que en el área metropolitana la temperatura máxima llegará a los 27° y la mínima será de 20°.

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo húmeda e inestable, calurosa y con cielo parcialmente nublado.

La mañana comienza húmeda e inestable con pasaje de mucha nubosidad, con algunas lluvias aisladas, mejorando rápidamente.

La tarde continúa calurosa y pesada con cielo parcialmente nublado, permaneciendo inestable en las primeras horas la frontera este.

Domingo caluroso con elevadas sensaciones térmicas y cielo escasamente nublado, según Nubel Cisneros

En la zona norte del país, la temperatura máxima alcanzará los 35° y la mínima será de 18°.

En el sur, la mínima será de 18° y la máxima de 30°.

En el este y oeste del territorio, la máxima subirá hasta los 32° y la mínima se ubicará en los 18°.

El lunes comienza templado a cálido con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas.

La tarde seguirá con tiempo caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado.

