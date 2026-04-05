El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó para este domingo cielo ligeramente nublado con una temperatura máxima de 28°.
Domingo con cielo ligeramente nublado, máxima de 28°, se inestabiliza con lluvias aisladas en la noche
El meteorólogo Nubel Cisneros indicó que la temperatura máxima se ubicará en el oeste y norte del país; en el área metropolitana será de 25° y la mínima de 16°.
La mañana comienza fresca observándose algunas neblinas aisladas en las primeras horas.
La tarde seguirá templada a cálida con cielo parcialmente nublado, volviendo a inestabilizarse por la zona norte con lluvias aisladas.
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En el norte y oeste del país, la temperatura máxima llegará a los 28° y la mínima se ubicará en los 16°.
En el sur, la máxima será de 27° y la mínima de 16°.
En el este del territorio, la mínima descenderá hasta los 16° y la máxima llegará a los 26°.
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