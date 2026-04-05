Domingo con cielo ligeramente nublado, máxima de 28°, se inestabiliza con lluvias aisladas en la noche

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó para este domingo cielo ligeramente nublado con una temperatura máxima de 28°.

La mañana comienza fresca observándose algunas neblinas aisladas en las primeras horas.

La tarde seguirá templada a cálida con cielo parcialmente nublado, volviendo a inestabilizarse por la zona norte con lluvias aisladas.

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En el norte y oeste del país, la temperatura máxima llegará a los 28° y la mínima se ubicará en los 16°.

En el sur, la máxima será de 27° y la mínima de 16°.

En el este del territorio, la mínima descenderá hasta los 16° y la máxima llegará a los 26°.