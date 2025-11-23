RECIBÍ EL NEWSLETTER
Domingo caluroso con buena presencia de sol, permanece fresco en la noche, según Nubel Cisneros

El meteorólogo indicó que la temperatura máxima en el sur del país llegará a los 28° y la mínima será de 12°.

El día comienza frío a fresco con nieblas y neblinas aisladas. La tarde continúa cálida a calurosa con buena presencia de sol, permaneciendo fresco en la noche.

En la zona norte del país, la temperatura máxima será de 30° y la mínima de 12°.

En el sur, la mínima se ubicará en los 12° y la máxima alcanzará los 28°.

En el este del territorio, la máxima subirá hasta los 27° y la mínima descenderá hasta los 12°.

En el oeste, la mínima será de 14° y la máxima de 30°.

El lunes comienza fresco con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este.

La tarde seguirá con tiempo cálido a caluroso con cielo escasamente nublado.

