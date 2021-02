Documental de Peter Jackson devuelve los Beatles al cine

Esa historia originó después la realización en 1970 del documental "Let it Be", que presentaba al grupo a punto de separarse, pero el proyecto estuvo marcado por el malestar de los fans.

Cincuenta años después, el cineasta Peter Jackson, ganador de tres premios Oscar, nos presenta una visión distinta y muestra la amistosa relación del cuarteto de Liverpool, desafiando las afirmaciones del documental anterior.

El cineasta neozelandés logró fama y fortuna con la trilogía de "El señor de los anillos", así como su precuela "El Hobbit". Logró además traer a la pantalla un remake del clásico de 1933 "King Kong".

Incursionó también en el documental con motivo del centenario de la Primera Guerra Mundial, "Nunca llegaran a viejos", utilizando escenas de la época, digitalizadas y coloreadas y hasta agregando diálogos.

Ahora, nos trae un documental con material inédito sobre Los Beatles, con el aval de Paul McCartney, Ringo Starr y las viudas de Lennon y Harrison.

El propio Peter Jackson acaba de lanzar un avance de su documental, cuyo montaje se realizó en Nueva Zelanda.

El documental "The Beatles, Volved" traslada a los fans al pasado, con las íntimas sesiones de grabación, mientras planean su primer show en vivo con 14 canciones, y el inolvidable concierto de la azotea de Londres.

El film de Disney viene retrasado en su estreno por el Covid-19, y se anuncia para este año en cines y en plataforma de streaming de la propia compañía.