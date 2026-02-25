Docentes ocuparon el Instituto Tecnológico Superior. "Vemos promesas vacías", sostuvo Federico Irigoyen, del sindicato sobre las elecciones de horas en tecnología.
Docentes ocuparon Instituto Tecnológico Superior por falta de respuesta ante reclamos por elecciones de horas
"El tema de profundidad es que en realidad tenemos una reducción del 50% de horas", explicó uno de los docentes.
"Esto viene ya desde diciembre. El tema de profundidad es que en realidad tenemos una reducción del 50% de horas, ya que la materia 935, Tecnologia, abarca dos docentes, y ahora nos dan un solo docente", explicó sobre la situación que genera el conflicto.
Sostuvo que el problema es a nivel nacional y que afecta a 500 familias, porque van a "quedar sin trabajo".
Seguí leyendo
Municipio CH pide reunión con ministro Negro ante aumento de personas en calle: "Hay un problema de convivencia", dijo alcaldesa
"No hemos tenido respuesta", remarcó, lo que llevó a la ocupación, solicitando presencia de las autoridades de la Educación Pública.
Temas de la nota
Lo más visto
TESTIMONIO
"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
INSEGURIDAD
Vecinos y comerciantes de Ciudad Vieja piden intervención ante aumento de personas en situación de calle
AFECTAN 4 DEPARTAMENTOS
Meteorología emitió advertencia naranja por tormentas fuertes y extendió la amarilla por tormentas puntualmente fuertes
AGRESOR PIDIÓ DISCULPAS
Plataforma Animalista denunció ante el INBA al hombre que apuñaló y mató a un perro que mordió a su hija
Accidente laboral en Montevideo
Dejá tu comentario