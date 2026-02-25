Docentes ocuparon Instituto Tecnológico Superior por falta de respuesta ante reclamos por elecciones de horas

Docentes ocuparon el Instituto Tecnológico Superior. "Vemos promesas vacías", sostuvo Federico Irigoyen, del sindicato sobre las elecciones de horas en tecnología.

"Esto viene ya desde diciembre. El tema de profundidad es que en realidad tenemos una reducción del 50% de horas, ya que la materia 935, Tecnologia, abarca dos docentes, y ahora nos dan un solo docente", explicó sobre la situación que genera el conflicto.

Sostuvo que el problema es a nivel nacional y que afecta a 500 familias, porque van a "quedar sin trabajo".

"No hemos tenido respuesta", remarcó, lo que llevó a la ocupación, solicitando presencia de las autoridades de la Educación Pública.

