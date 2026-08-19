La Brigada Departamental Antidrogas llevó adelante 10 allanamientos simultáneos este miércoles en el barrio La Chancha con el objetivo de desarticular grupos criminales que tienen varios puntos de venta de drogas.
Doce detenidos, entre ellos dos menores, en allanamientos en La Chancha y Villa Española
La Brigada Departamental Antidrogas realizó 10 allanamientos simultáneos en La Chancha y detuvo a seis personas, incautando armas, drogas y municiones, mientras que la Dirección de Narcóticos detuvo también a seis personas, entre ellas dos menores.
Seis personas fueron detenidas y se incautó dos revólver calibre 38, municiones, pasta base y cocaína.
Además, la Dirección de Narcóticos llevó adelante allanamientos en el barrio Villa Española a la banda de Los Puglia, socia de Los Albín. Seis personas resultaron detenidas, entre ellas dos menores y se incautó una pistola y distintos tipos de drogas.
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Los 12 detenidos se encuentran a disposición de la Justicia, a cargo de la Fiscalía de Estupefacientes.
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