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once allanamientos

Doce condenados y dos imputados, entre ellos tres adolescentes, en operativo antidrogas en Mercedes y Montevideo

La Policía incautó 161 gramos de cocaína, armas, municiones, vehículos, dinero y celulares durante diez allanamientos en Mercedes y uno en Montevideo.

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La Operación Jaguar, a cargo de la Brigada Departamental Antidrogas de Soriano, terminó con 12 personas condenadas y otras dos imputadas con prisión preventiva, tras una investigación por venta de drogas en Mercedes.

El miércoles se hicieron diez allanamientos en Mercedes y uno en Montevideo. La Policía detuvo a varias personas e incautó 161 gramos de sustancias que dieron positivo para cocaína, tres revólveres de diferentes calibres, un rifle de aire comprimido, municiones, una moto, dos autos, un dron, 16 celulares, una balanza de precisión, $25.698 y USD 106.

Tres adolescentes de 16, 17 y 16 años fueron condenados por suministro de drogas. Cada uno deberá cumplir 12 meses de internación en dependencias de Inisa.

Foto: Subrayado. Policía trabajaba el día del atentado a Mónica Ferrero, sobre uno de los autos usados por los delincuentes.
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Dos mujeres de 44 y 27 años fueron imputadas por negociación de sustancias estupefacientes, tráfico interno de armas y municiones, porte de armas de fuego con características adulteradas y porte de arma por reincidente. Ambas cumplirán prisión preventiva durante 120 días.

Un joven de 19 años fue condenado a tres años y diez meses de penitenciaría por suministro de sustancias estupefacientes.

Una joven de 20 años fue condenada a tres años y diez meses de penitenciaría por suministro de sustancias estupefacientes y dos delitos de violencia privada. Otra joven, de 22 años, recibió la misma pena por suministro de sustancias estupefacientes y violencia privada.

Una joven de 23 años y un joven de 23 fueron condenados a cuatro años y un mes de penitenciaría por suministro de sustancias estupefacientes. Otro joven, de 20 años, recibió una pena de cuatro años por el mismo delito.

Un hombre de 36 años fue condenado a dos años de penitenciaría por encubrimiento agravado, tres delitos de hurto especialmente agravados, dos delitos de daño y lesiones personales leves agravadas.

Un hombre de 48 años fue condenado a cuatro años de penitenciaría por suministro de sustancias estupefacientes.

Finalmente, un joven de 22 años fue condenado a 2 años y 11 meses de penitenciaría por depósito de sustancias estupefacientes.

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