Un conductor de 25 años murió tras volcar su camión en la ruta 21 en Soriano

Un siniestro de tránsito fatal ocurrió sobre la ruta 21 a la altura del kilómetro 324. Un joven de 25 años circulaba en un camión rumbo a Mercedes, pero perdió el dominio del vehículo, invadió el carril contrario y rozó la parte trasera de un camión que circulaba en sentido opuesto.

El camión volcó sobre la franja natural de la ruta. El conductor fue trasladado a un centro asistencial con politraumatismos graves, pero falleció. El otro conductor resultó ileso.

Pero a partir del vuelco, un tercer conductor resultó afectado por parte de la carga desprendida. Tiene 29 y presenta lesiones leves.

En el lugar, trabajó personal de Policía Científica y de Bomberos. Las actuaciones continúan a cargo de seccional 4ª con intervención de la Fiscalía, para esclarecer las circunstancias del hecho.

Temas de la nota camión

siniestro de tránsito