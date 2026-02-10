RECIBÍ EL NEWSLETTER
SINIESTRO FATAL

Un conductor de 25 años murió tras volcar su camión en la ruta 21 en Soriano

El camionero perdió el dominio del vehículo, invadió el carril contrario y rozó la parte trasera de un camión que circulaba en sentido opuesto. Un tercer conductor resultó afectado por parte de la carga desprendida.

siniestro-fatal-camion

Un siniestro de tránsito fatal ocurrió sobre la ruta 21 a la altura del kilómetro 324. Un joven de 25 años circulaba en un camión rumbo a Mercedes, pero perdió el dominio del vehículo, invadió el carril contrario y rozó la parte trasera de un camión que circulaba en sentido opuesto.

El camión volcó sobre la franja natural de la ruta. El conductor fue trasladado a un centro asistencial con politraumatismos graves, pero falleció. El otro conductor resultó ileso.

Pero a partir del vuelco, un tercer conductor resultó afectado por parte de la carga desprendida. Tiene 29 y presenta lesiones leves.

En el lugar, trabajó personal de Policía Científica y de Bomberos.

Las actuaciones continúan a cargo de seccional 4ª con intervención de la Fiscalía, para esclarecer las circunstancias del hecho.

