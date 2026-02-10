Un siniestro de tránsito fatal ocurrió sobre la ruta 21 a la altura del kilómetro 324. Un joven de 25 años circulaba en un camión rumbo a Mercedes, pero perdió el dominio del vehículo, invadió el carril contrario y rozó la parte trasera de un camión que circulaba en sentido opuesto.
Un conductor de 25 años murió tras volcar su camión en la ruta 21 en Soriano
El camionero perdió el dominio del vehículo, invadió el carril contrario y rozó la parte trasera de un camión que circulaba en sentido opuesto. Un tercer conductor resultó afectado por parte de la carga desprendida.
El camión volcó sobre la franja natural de la ruta. El conductor fue trasladado a un centro asistencial con politraumatismos graves, pero falleció. El otro conductor resultó ileso.
Pero a partir del vuelco, un tercer conductor resultó afectado por parte de la carga desprendida. Tiene 29 y presenta lesiones leves.
Seguí leyendo
Hombre de 48 años conducía alcoholizado, cruzó de senda y chocó contra un camión en Rocha
En el lugar, trabajó personal de Policía Científica y de Bomberos.
Las actuaciones continúan a cargo de seccional 4ª con intervención de la Fiscalía, para esclarecer las circunstancias del hecho.
Temas de la nota
Lo más visto
BASF Services Americas
Importante empresa de servicios inicia fuerte reducción de personal
asentamiento LA FORTALEZA
Vandalizaron tanques de OSE puestos para que familias de asentamiento del Cerro tuvieran agua potable
RÍO NEGRO
Camioneta con un tráiler cargado con colmenas estacionada en la banquina fue embestida por otro vehículo
Accidente laboral
Un trabajador murió mientras armaba una estructura de hierro en una barraca en Las Piedras
Canelones
Dejá tu comentario