El Inumet publica este miércoles de mañana una advertencia naranja por tormentas fuertes y otra amarilla por algunas puntualmente fuertes.
Doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y algunas puntualmente fuertes
La doble advertencia naranja y amarilla es por tormentas fuertes en la zona de más riesgo, y algunas puntualmente fuertes en la zona con fenómenos menos adversos. Los detalles.
La advertencia naranja rige para el extremo norte del país, mientras que la amarilla alcanza a una zona mayor, desde el litoral oeste al noreste y este, (ver mapa).
Advertencia naranja
“Un frente estacionario asociado a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de muy vientos fuertes”, dice el informe oficial.
Advertencia amarilla
El mismo frente estacionario asociado a masa de aire húmeda e inestable que afecta el país, genera tormentas puntualmente fuertes, dice Meteorología.
