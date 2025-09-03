RECIBÍ EL NEWSLETTER
MAL TIEMPO

Doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y algunas puntualmente fuertes

La doble advertencia naranja y amarilla es por tormentas fuertes en la zona de más riesgo, y algunas puntualmente fuertes en la zona con fenómenos menos adversos. Los detalles.

TORMENTA-CERRO-LARGO-SILVIA

La advertencia naranja rige para el extremo norte del país, mientras que la amarilla alcanza a una zona mayor, desde el litoral oeste al noreste y este, (ver mapa).

Advertencia naranja

“Un frente estacionario asociado a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de muy vientos fuertes”, dice el informe oficial.

Advertencia amarilla

El mismo frente estacionario asociado a masa de aire húmeda e inestable que afecta el país, genera tormentas puntualmente fuertes, dice Meteorología.

Mapa-Naranaj
Temas de la nota

Lo más visto

video
EN LAVALLEJA

Un fallecido y dos lesionados graves tras el choque de un ómnibus, una camioneta y dos camiones en ruta 8
HASTA LAS 19 HORAS

Inumet volvió a actualizar la advertencia por tormentas puntualmente fuertes que afecta ahora a cinco departamentos
quedaron filmados

Con arma de alto poder de fuego, delincuentes rapiñaron una distribuidora en Lezica y prendieron fuego un auto
HASTA LA HORA 23:30

Nueva actualización de Meteorología por tormentas fuertes; afecta el norte, este, centro y sur del país
SALUD

Menstruar en situación de calle: "He tenido que arreglarme para no mancharme y es complicado"

Te puede interesar

Cinco niños y dos adultos mayores murieron en el incendio de una casa en Villa Española
MONTEVIDEO

Cinco niños y dos adultos mayores murieron en el incendio de una casa en Villa Española
Doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y algunas puntualmente fuertes
MAL TIEMPO

Doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y algunas puntualmente fuertes
Después de las tormentas y la lluvia vuelve el frío intenso, con mínima bajo cero el viernes
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Después de las tormentas y la lluvia vuelve el frío intenso, con mínima bajo cero el viernes

Dejá tu comentario