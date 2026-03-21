RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Sábado muy inestable: tormentas y lluvias fuertes afectan gran parte del país

La tarde del sábado será inestable con nubosidad y lluvias aisladas. Mirá el pronóstico de Nubel Cisneros.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

Este sábado 21 de marzo la mañana comenzó húmeda e inestable, con abundante nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

En su pronóstico añadió que la tarde seguirá inestable, con mucha nubosidad y persistencia de lluvias aisladas, mejorando rápidamente por el suroeste con descenso de temperatura.

Las temperaturas máximas se ubicarán en el entorno de los 30 °C en el norte, mientras que en el sur serán más bajas. Las mínimas rondarán los 18 °C en todo el país, con valores algo menores en el este.

comienza el otono: nubel preve calor, pocas lluvias y temperaturas por encima de lo normal hasta mayo
Seguí leyendo

Comienza el otoño: Nubel prevé calor, pocas lluvias y temperaturas por encima de lo normal hasta mayo

NORTE:
MÁX.: 30 °C
MÍN.: 18 °C

SUR:
MÁX.: 26 °C
MÍN.: 18 °C

ESTE:
MÁX.: 26 °C
MÍN.: 16 °C

OESTE:
MÁX.: 28 °C
MÍN.: 18 °C

ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 24 °C
MÍN.: 18 °C

Para el domingo, Cisneros prevé una mañana fresca a templada con aumento de nubosidad por el norte, mientras que en la tarde estará cálido a caluroso con incremento de la nubosidad y desmejora en el norte con tormentas y lluvias.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Previsiones

Comienza el otoño: Nubel prevé calor, pocas lluvias y temperaturas por encima de lo normal hasta mayo
INUMET

Anuncian tormentas fuertes y lluvias copiosas para gran parte del país, ¿cuál será la zona más afectada?
AFECTA 8 DEPARTAMENTOS

Meteorología emitió advertencia que rige en la próxima madrugada por tormentas fuertes y lluvia abundante
LLAMADO LABORAL

Casinos llama a concurso para el ingreso de 33 cargos de fiscalizador con sueldos de hasta 120.000 pesos
eeuu

Juez niega libertad bajo fianza de Marset y fija nueva audiencia para la próxima semana por pedido de la defensa

Te puede interesar

Foto: FocoUy.
inumet

Doble advertencia naranja y amarilla en gran parte del país por tormentas fuertes y severas
Foto: FocoUy.
PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Sábado muy inestable: tormentas y lluvias fuertes afectan gran parte del país
Foto: Gustavo Petro en X. Orsi se reunió con su par colombiano este viernes.
en colombia

Orsi se reunió con Petro en Colombia y este sábado mantiene encuentros con más presidentes

Dejá tu comentario