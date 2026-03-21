Este sábado 21 de marzo la mañana comenzó húmeda e inestable, con abundante nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.
Sábado muy inestable: tormentas y lluvias fuertes afectan gran parte del país
La tarde del sábado será inestable con nubosidad y lluvias aisladas. Mirá el pronóstico de Nubel Cisneros.
En su pronóstico añadió que la tarde seguirá inestable, con mucha nubosidad y persistencia de lluvias aisladas, mejorando rápidamente por el suroeste con descenso de temperatura.
Las temperaturas máximas se ubicarán en el entorno de los 30 °C en el norte, mientras que en el sur serán más bajas. Las mínimas rondarán los 18 °C en todo el país, con valores algo menores en el este.
Comienza el otoño: Nubel prevé calor, pocas lluvias y temperaturas por encima de lo normal hasta mayo
NORTE:
MÁX.: 30 °C
MÍN.: 18 °C
SUR:
MÁX.: 26 °C
MÍN.: 18 °C
ESTE:
MÁX.: 26 °C
MÍN.: 16 °C
OESTE:
MÁX.: 28 °C
MÍN.: 18 °C
ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 24 °C
MÍN.: 18 °C
Para el domingo, Cisneros prevé una mañana fresca a templada con aumento de nubosidad por el norte, mientras que en la tarde estará cálido a caluroso con incremento de la nubosidad y desmejora en el norte con tormentas y lluvias.
Dejá tu comentario