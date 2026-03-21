Sábado muy inestable: tormentas y lluvias fuertes afectan gran parte del país

Foto: FocoUy.

Este sábado 21 de marzo la mañana comenzó húmeda e inestable, con abundante nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

En su pronóstico añadió que la tarde seguirá inestable, con mucha nubosidad y persistencia de lluvias aisladas, mejorando rápidamente por el suroeste con descenso de temperatura.

Las temperaturas máximas se ubicarán en el entorno de los 30 °C en el norte, mientras que en el sur serán más bajas. Las mínimas rondarán los 18 °C en todo el país, con valores algo menores en el este.

NORTE:

MÁX.: 30 °C

MÍN.: 18 °C SUR:

MÁX.: 26 °C

MÍN.: 18 °C ESTE:

MÁX.: 26 °C

MÍN.: 16 °C OESTE:

MÁX.: 28 °C

MÍN.: 18 °C ÁREA METROPOLITANA:

MÁX.: 24 °C

MÍN.: 18 °C Para el domingo, Cisneros prevé una mañana fresca a templada con aumento de nubosidad por el norte, mientras que en la tarde estará cálido a caluroso con incremento de la nubosidad y desmejora en el norte con tormentas y lluvias.

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