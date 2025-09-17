DIVINO presenta "Sueño Celeste", la campaña que une a las cuatro selecciones

DIVINO, empresa líder de descanso en Uruguay y Patrocinador Oficial del Sueño Celeste, lanza su nueva campaña “Para grandes sueños, el mejor descanso”, que celebra el esfuerzo de las selecciones y reafirma el compromiso de la marca con el deporte nacional. DIVINO es la única marca que apoya de forma oficial a las cuatro disciplinas más destacadas: fútbol, rugby, básquetbol y hockey.

Esto se concreta gracias a los acuerdos que la compañía tiene con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), la Unión de Rugby del Uruguay (URU), la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) desde hace ya varios años sumando en este último a la Federación Uruguaya de Hockey (FUH). En este marco, la campaña llega en un momento especial: Uruguay ya aseguró su lugar en el Mundial de Fútbol 2026 y en el Mundial de Rugby 2027 en Australia, hitos que encienden, una vez más, el Sueño Celeste.

“El camino comenzó en 2021, con el primer acuerdo que firmamos con la AUF. Desde entonces, hemos acompañado varios de los sueños celestes de cada una de las selecciones, no solo en fútbol, sino que también en rugby, basketball y hockey, lo cual es un verdadero orgullo. Nos unen valores asociados al deporte que queríamos dejar reflejados en una campaña; superación, evolución y resiliencia para llegar más lejos y lograr, en este caso, los Sueños Celestes que nos unen a todos”, expresó Victoria Dutra, gerente de Marketing y Comunicación Corporativa de DIVINO.

La pieza audiovisual que podrás ver en YouTube, retrata, con una secuencia de verbos de acción, el camino de cualquier deportista: soñás, jugás, entrenás, insistís, te caés, te levantás… hasta alcanzar la meta. Y remata con el mensaje central: “Pero primero, lo soñás. Para grandes sueños, el mejor descanso.” El key visual reúne camisetas y prendas de las cuatro selecciones, subrayando lo que las une: el sueño que las hace competir y representar al país.

“El descanso también es parte fundamental para lograr mejores resultados deportivos. Por eso, estas alianzas nos permiten reforzar nuestro compromiso como empresa líder en descanso, de promover el bienestar y el mejor rendimiento para quienes hacen deporte, destacando la importancia del descanso como un factor clave para llegar más lejos” aseguró Dutra.

La campaña, además, estará acompañada por una propuesta comercial “Promo Celeste” que estará vigente hasta mediados del mes de octubre y que permitirá adquirir todos los colchones y sommiers con un 15% de descuento con cualquier forma de pago y cientos de artículos seleccionados con hasta 40%. Las promociones están vigentes en las 16 tiendas ubicadas en todo el país y con las compras web que se realicen a través de www.divino.com.uy

Con “Sueño Celeste”, DIVINO reafirma así su lugar como socio estratégico del deporte uruguayo, acompañando no solo a las distintas selecciones, sino también a cada uruguayo que busca bienestar y confort en su descanso diario.