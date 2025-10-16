Dispusieron la libertad del hombre que estaba detenido por amenazar con un arma a adolescentes frente al Bauzá

La Fiscalía dispuso este jueves la libertad del hombre de 31 años, sin antecedentes penales, que había sido detenido este jueves tras amenazar con efectuar disparos con un arma en en una plaza frente al liceo Bauzá , en el Prado.

El sospechoso estaba en un vehículo BMW cuando dos adolescentes que asisten a ese centro de estudios se estaban peleando y al intentar separarlas sacó un revólver y amenazó con disparar. Una de las adolescentes es la pareja del hombre, de acuerdo a la información policial del caso a la que accedió Subrayado .

El hombre se retiró del lugar en su vehículo y a partir de la denuncia del caso, la Policía comenzó a realizarle un seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior.

El auto fue interceptado en inmediaciones de Verdún y Camino de las Tropas, zona de La Paloma y Cerro Norte. El hombre trató de ocultarse, pero personal de Guardia Republicana lo detuvo y le incautó una réplica de un revólver calibre 22. Además, los efectivos le encontraron dos gramos de tusi, conocida como cocaína rosa.

El hombre recuperó su libertad por disposición de Fiscalía, mientras se aguarda por las pruebas para detenerlo nuevamente. Es investigado por las amenazas a los adolescentes en la puerta del liceo. Dijo que es familiar de un narcotraficante del Cerro y que iba a matar a todos, y por la droga y una balanza de precisión que le fueron incautadas.