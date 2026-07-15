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POR MEDIO DE CELULARES

Dispositivo Élida del Ministerio del Interior monitorea 74 casos de violencia de género

El dispositivo Élida es una aplicación de celulares con botón de pánico para casos donde ya no se controla con tobillera electrónica.

Violencia de género, dispositivo Élida.

Violencia de género, dispositivo Élida.

El Ministerio del Interior monitorea 74 casos de violencia de género a través del dispositivo Élida 360, una aplicación móvil que funciona desde diciembre.

Élida fue la primera mujer policía uniformada del país y en homenaje a ella el Ministerio desarrolló este dispositivo con alerta inmediata en casos de violencia de género

La aplicación tiene un botón de emergencia y se utiliza especialmente en casos donde finalizó el seguimiento mediante tobillera electrónica. También para ampliar una denuncia sin necesidad de concurrir a una seccional policial.

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En coordinación con Antel, el programa entrega el teléfono celular a las víctimas para instalar la aplicación y está previsto que se distribuyan 2.000 dispositivos.

July Zabaleta, directora género del Ministerio del Interior, aseguró que en una segunda etapa es posible que Élida pueda ser instalada en los celulares personales de las víctimas.

Las denuncias por violencia de género pueden realizarse de forma anónima en cualquier comisaría del país o en aquellas especializadas en violencia domestica y género. También de forma telefónica al 9.1.1 o a través del 0800 5000.

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