TRES BALACERAS EN LA TEJA

Dispararon contra una casa e hirieron a una mujer, en la misma cuadra donde balearon a dos hombres en octubre

La víctima de la última balacera, una mujer de 54 años, recibió disparos en ambas piernas y está internada en el Hospital del Cerro.

Foto: Subrayado. Hospital del Cerro, Montevideo.

Hirieron a una mujer de 54 años cuando estaba en la puerta de su casa, junto a otros familiares, en la noche del sábado. De acuerdo a lo que informó, dos personas en una moto dispararon hacia la vivienda, sin mediar palabra, según información policial.

El hecho ocurrió en Ascasubi y Gregorio Camino, a una cuadra donde se produjeron dos balaceras previamente, una el 9 y otra el 13 de octubre.

La mujer resultó herida de arma de fuego en sus piernas. Está en el Hospital del Cerro. En la escena, la Policía encontró unas 50 vainas e impactos en la fachada de la casa.

