La Fiscalía de Tacuarembó investiga el siniestro de tránsito fatal ocurrido en Peralta en el que murió una mujer tras permanecer varios días internada en CTI.
"No se descarta nada": Investigan siniestro en el que murió una mujer; el conductor tenía una denuncia por violencia
"El fiscal sigue estudiando el caso con algunos indicios que podrían estar relacionados con algún otro tipo de eventos", afirmó el jefe de Policía de Tacuarembó, Roberto Pereira.
La víctima iba en el vehículo que era conducido por su pareja. Antes del siniestro, el hombre había manifestado que iba a terminar con su vida y la de su pareja.
El conductor tenía una denuncia en la comisaría de género de la Policía por violencia hacia la mujer.
"No se descarta nada, el fiscal sigue estudiando el caso con algunos indicios que podrían estar relacionados con algún otro tipo de eventos", afirmó el jefe de Policía de Tacuarembó, Roberto Pereira.
El hombre permanece internado en estado estable.
