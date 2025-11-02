Dos muertos en un siniestro cerca de Piriápolis; tercer vehículo fue afectado y era conducido por policía alcoholizado

En Maldonado , dos jóvenes fallecieron y otros dos resultaron graves como consecuencia de un choque frontal entra dos vehículos.

El siniestro fatal ocurrió en camino Los Arrayanes, en Maldonado, en el kilómetro 2,300, muy cerca del ingreso a Piriápolis .

Al ser alertado el servicio de emergencias 911, se supo del choque frontal entre los dos autos, que resultó con personas atrapadas en los vehículos.

Un tercer automóvil también participó del siniestro. Era por un policía que resultó con 0,13 de alcohol en sangre.

En el auto azul, que terminó debajo del blanco, viajaban un conducto de 18 años y una acompañante de la misma edad. Ambos murieron. En el segundo auto, un joven de 22 conducía y una joven de 24 años iba de acompañante. Resultaron politraumatizados graves.

Ambos vehículos terminaron impactando con el tercer coche. El policía que conducía este vehículo ofició como testigo e informó que el vehículo blanco circulaba con dirección a Piriápolis a alta velocidad, cruzando de senda e impactando frontalmente contra el otro que quedó atrapado.