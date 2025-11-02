Intentó rebasar un vehículo, esquivó una moto que iba en sentido contrario, chocó con otro estacionado y volcó

Siniestro en 8 de Octubre. Foto: Nahuel Marichal.

Un hombre de 47 años volcó en auto en 8 de Octubre y Jaime Cibils, en la tarde de este domingo.

Información policial a la que accedió Subrayado indica que no presentaba ni licencia de conducir, ni seguro.

Según la versión del hombre, el siniestro ocurrió cuando rebasó a otro vehículo e intentó esquivar una moto que circulaba en sentido contrario, y terminó colisionando con otro vehículo estacionado.

El conductor, único ocupante del vehículo, resultó con lesiones y fue trasladado al Hospital de Clínicas.