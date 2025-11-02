RECIBÍ EL NEWSLETTER
8 DE OCTUBRE Y JAIME CIBILS

Intentó rebasar un vehículo, esquivó una moto que iba en sentido contrario, chocó con otro estacionado y volcó

El conductor de 47 años no tenía ni seguro ni libreta de conducir. Fue trasladado al Hospital de Clínicas, lesionado leve.

Siniestro en 8 de Octubre. Foto: Nahuel Marichal.&nbsp;

Siniestro en 8 de Octubre. Foto: Nahuel Marichal. 

Información policial a la que accedió Subrayado indica que no presentaba ni licencia de conducir, ni seguro.

Según la versión del hombre, el siniestro ocurrió cuando rebasó a otro vehículo e intentó esquivar una moto que circulaba en sentido contrario, y terminó colisionando con otro vehículo estacionado.

auto con matricula chilena registro 18 infracciones en una semana, nueve en un solo dia: fue incautado en maldonado
Seguí leyendo

Auto con matrícula chilena registró 18 infracciones en una semana, nueve en un solo día: fue incautado en Maldonado

El conductor, único ocupante del vehículo, resultó con lesiones y fue trasladado al Hospital de Clínicas.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Policiales

Dos muertos en un siniestro cerca de Piriápolis; tercer vehículo fue afectado y era conducido por policía alcoholizado
accidente fatal

Motociclista murió al chocar con taxi; la moto era robada, no tenía libreta y tenía alcohol en sangre
EL TIEMPO

Calor, nubes y luego inestabilidad: el pronóstico de Nubel Cisneros para el arranque de la semana
TRES CASOS EN PAYSANDÚ

Fiscalía alerta por nueva estafa; se hacen pasar por funcionarios y piden dinero para archivar un caso
LA CAPUERA

Dos conductores de 18 y 22 años chocaron en Maldonado: estaban alcoholizados

Te puede interesar

Peñarol VS Defensor. Foto: Foco UY
FECHA 14 EN EL CDS

¡Peñarol campeón del Torneo Clausura! El aurinegro le ganó a Defensor 2 a 1, con goles de Lucas Hernández
Dos muertos en un siniestro cerca de Piriápolis; tercer vehículo fue afectado y era conducido por policía alcoholizado video
Policiales

Dos muertos en un siniestro cerca de Piriápolis; tercer vehículo fue afectado y era conducido por policía alcoholizado
Dos conductores de 18 y 22 años chocaron en Maldonado: estaban alcoholizados
LA CAPUERA

Dos conductores de 18 y 22 años chocaron en Maldonado: estaban alcoholizados

Dejá tu comentario