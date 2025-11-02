Un hombre de 47 años volcó en auto en 8 de Octubre y Jaime Cibils, en la tarde de este domingo.
Intentó rebasar un vehículo, esquivó una moto que iba en sentido contrario, chocó con otro estacionado y volcó
El conductor de 47 años no tenía ni seguro ni libreta de conducir. Fue trasladado al Hospital de Clínicas, lesionado leve.
Información policial a la que accedió Subrayado indica que no presentaba ni licencia de conducir, ni seguro.
Según la versión del hombre, el siniestro ocurrió cuando rebasó a otro vehículo e intentó esquivar una moto que circulaba en sentido contrario, y terminó colisionando con otro vehículo estacionado.
El conductor, único ocupante del vehículo, resultó con lesiones y fue trasladado al Hospital de Clínicas.
