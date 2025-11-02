RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL TIEMPO

Calor, nubes y luego inestabilidad: el pronóstico de Nubel Cisneros para el arranque de la semana

Para el martes está previsto que surjan tormentas y lluvias, luego de un domingo y un lunes con temperaturas cálidas.

nubes-cielo-montevideo

La mañana de este domingo tendremos un comienzo de jornada frio con nieblas y neblinas aisladas, indicó el meteorólogo Nubel Cisneros en su pronóstico.

La tarde continuará cálida con cielo ligeramente nublado, permaneciendo fresco en la noche.

El lunes comienza fresco observándose nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este.

tras las lluvias, vuelve a estar soleado este domingo pero baja la temperatura en la noche
Seguí leyendo

Tras las lluvias, vuelve a estar soleado este domingo pero baja la temperatura en la noche

La tarde seguirá con tiempo cálido a caluroso con gradual aumento de nubosidad y humedad, inestabilizándose en la noche por el oeste.

El martes tendremos una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad desmejorando por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias.

En la tarde seguirá el tiempo inestable con tormentas y lluvias presentando mejoras parciales.

Temperatura para el domingo 2:

La máxima para el norte es de 29ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el sur es de 27ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el este es de 26ºC y la mínima de 12ºC.

La máxima para el oeste es de 29ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 24ºC y la mínima de 16ºC.

Temperatura para el lunes 3:

La máxima para el norte es de 30ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el sur es de 28ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el este es de 28ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el oeste es de 30ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 25ºC y la mínima de 16ºC.

Temperatura para el martes 4:

La máxima para el norte es de 27ºC y la mínima de 12ºC.

La máxima para el sur es de 23ºC y la mínima de 12ºC.

La máxima para el este es de 21ºC y la mínima de 12ºC.

La máxima para el oeste es de 27ºC y la mínima de 12ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 20ºC y la mínima de 14ºC.

Temas de la nota

Lo más visto

Dos muertos y dos lesionados graves en un siniestro en camino Los Arrayanes en Maldonado
Policiales

Dos muertos y dos lesionados graves en un siniestro en camino Los Arrayanes en Maldonado
accidente fatal

Motociclista murió al chocar con taxi; la moto era robada, no tenía libreta y tenía alcohol en sangre
policiales

Auto que circulaba por 18 de julio a gran velocidad chocó a un taxi y ocupantes se dieron a la fuga
TRES CASOS EN PAYSANDÚ

Fiscalía alerta por nueva estafa; se hacen pasar por funcionarios y piden dinero para archivar un caso
accidente

Siniestro frontal grave entre auto con tráiler y una moto en El Colorado

Te puede interesar

Dos muertos y dos lesionados graves en un siniestro en camino Los Arrayanes en Maldonado
Policiales

Dos muertos y dos lesionados graves en un siniestro en camino Los Arrayanes en Maldonado
Auto con matrícula chilena registró 18 infracciones en una semana, nueve en un solo día: fue incautado en Maldonado
INFRACCIONES EN RUTAS Y PUNTA DEL ESTE

Auto con matrícula chilena registró 18 infracciones en una semana, nueve en un solo día: fue incautado en Maldonado
Servicios y horarios especiales en Montevideo por Día de los Difuntos
Intendencia

Servicios y horarios especiales en Montevideo por Día de los Difuntos

Dejá tu comentario