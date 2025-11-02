Calor, nubes y luego inestabilidad: el pronóstico de Nubel Cisneros para el arranque de la semana

La mañana de este domingo tendremos un comienzo de jornada frio con nieblas y neblinas aisladas, indicó el meteorólogo N ubel Cisneros en su pronóstico .

La tarde continuará cálida con cielo ligeramente nublado, permaneciendo fresco en la noche.

El lunes comienza fresco observándose nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este.

La tarde seguirá con tiempo cálido a caluroso con gradual aumento de nubosidad y humedad, inestabilizándose en la noche por el oeste.

El martes tendremos una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad desmejorando por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias.

En la tarde seguirá el tiempo inestable con tormentas y lluvias presentando mejoras parciales.

Temperatura para el domingo 2:

La máxima para el norte es de 29ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el sur es de 27ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el este es de 26ºC y la mínima de 12ºC.

La máxima para el oeste es de 29ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 24ºC y la mínima de 16ºC.

Temperatura para el lunes 3:

La máxima para el norte es de 30ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el sur es de 28ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el este es de 28ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el oeste es de 30ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 25ºC y la mínima de 16ºC.

Temperatura para el martes 4:

La máxima para el norte es de 27ºC y la mínima de 12ºC.

La máxima para el sur es de 23ºC y la mínima de 12ºC.

La máxima para el este es de 21ºC y la mínima de 12ºC.

La máxima para el oeste es de 27ºC y la mínima de 12ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 20ºC y la mínima de 14ºC.