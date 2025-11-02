Dos conductores de 18 y 22 años chocaron en Maldonado: estaban alcoholizados

Dos conductores de 18 y 22 años chocaron en la mañana de este domingo, en el barrio La Capuera, de Maldonado .

Se trató de un siniestro por alcance, con lesionados leves. Ambos conductores resultaron con alcohol en sangre, informó la Policía Caminera .

El hecho ocurrió sobre las 7:20 de la mañana, en la ruta 93, a la altura del kilómetro 110,5.

Seguí leyendo Comienza este lunes el juicio contra nueve militares retirados por secuestro y tortura de ciudadanos en San Javier

Uno de los vehículos despistó hacia franja natural y el otro quedó en ruta, obstruyendo parcialmente uno de los carriles.

Junto al joven de 18 años -que resultó politraumatizado leve- viajaba otro de 19, que fue derivado a un centro asistencial, politraumatizado moderado con amnesia del episodio.

En el otro auto iba el conductor de 22 años, que resultó ileso, y viajaba con seis acompañantes: de ellos, una joven de 26 años y otra de 23 sufrieron lesiones, la segunda a nivel cervical.