Dos conductores de 18 y 22 años chocaron en Maldonado: estaban alcoholizados

Hay cuatro personas lesionadas, uno de los conductores, su acompañante y dos del otro vehículo.

Dos conductores de 18 y 22 años chocaron en la mañana de este domingo, en el barrio La Capuera, de Maldonado.

Se trató de un siniestro por alcance, con lesionados leves. Ambos conductores resultaron con alcohol en sangre, informó la Policía Caminera.

El hecho ocurrió sobre las 7:20 de la mañana, en la ruta 93, a la altura del kilómetro 110,5.

Uno de los vehículos despistó hacia franja natural y el otro quedó en ruta, obstruyendo parcialmente uno de los carriles.

Junto al joven de 18 años -que resultó politraumatizado leve- viajaba otro de 19, que fue derivado a un centro asistencial, politraumatizado moderado con amnesia del episodio.

En el otro auto iba el conductor de 22 años, que resultó ileso, y viajaba con seis acompañantes: de ellos, una joven de 26 años y otra de 23 sufrieron lesiones, la segunda a nivel cervical.

