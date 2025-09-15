RECIBÍ EL NEWSLETTER
homicidio en canelones

Discutió con un hombre y lo mató de un disparo en la cabeza en Barros Blancos; está detenido

La víctima, de 35 años, había quedado grave tras recibir un disparo en la cabeza y murió en la mañana de este lunes.

Foto: Presidencia. Hospital de Pando, Canelones.

Un hombre de 35 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en Barros Blancos, Canelones. Según información con la que cuenta la Policía, tuvo una discusión con otro hombre de 33 años, quien le disparó y lo mató.

La discusión ocurrió en la mañana del domingo. El herido fue trasladado grave al hospital de Pando donde los médicos lo estabilizaron y lo derivaron al Hospital de Clínicas. Veinticuatro horas después fue informada su muerte, debido a su estado de salud que era muy delicado.

La Jefatura de Policía de Canelones informó que el homicida está detenido. Tiene antecedentes penales por rapiña, tenencia de arma de fuego y hurto, y ahora es acusado de matar a este hombre en Camino Ventura esquina José María García.

En la escena trabajó la Policía Científica y el Departamento de Homicidios de Canelones. La fiscal a cargo de la investigación, de 2° turno de Pando, Cecilia Saavedra, pidió a los efectivos analizar cámaras de videovigilancia del lugar y de la zona.

