Un hombre recibió un disparo en la cabeza tras una discusión con otro en Barros Blancos; buscan al agresor

El vocero de la Jefatura de Policía de Canelones informó que el agresor se dio a la fuga por lo que viene siendo buscado. La víctima se encuentra internada en el Hospital de Clínicas.

Un hombre fue herido de arma de fuego este domingo en Camino Ventura entre José García y La Paz, en Barros Blancos.

El individuo de 35 años recibió un tiro en la cabeza tras mantener una discusión con un hombre, de 33 años, poseedor de antecedentes penales, informó el vocero de la Jefatura de Canelones, Alejandro Ferreira.

Personal policial trasladó al herido al hospital de Pando, posteriormente fue derivado al Hospital de Clínicas. Al momento, se encuentra en estado crítico.

El parte al que accedió Subrayado señala que las primeras investigaciones vinculan a un individuo, de 33 años, como presunto autor del disparo.

El sospechoso que cuenta con antecedentes penales por el delito de rapiña, viene siendo buscado por personal de Homicidios.

En la escena trabaja personal de Policía Científica.

