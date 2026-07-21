Murió el hombre de 39 años que fue apuñalado en el Centro; hay dos detenidos

Murió el hombre que fue apuñalado en la tarde de este martes en la vía pública. Fue encontrado caído en avenida Uruguay y Río Branco.

De acuerdo a información primaria, el hombre, de 39 años y con antecedentes, caminaba por la calle Río Branco con una mujer y al llegar a un carrito de comidas que hay en el lugar, dos personas lo estaban esperando.

Allí comenzó una pelea que terminó con el hombre apuñalado.

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Fue trasladado a un centro asistencial donde falleció en horas de la noche.

Hay dos personas detenidas por este hecho.