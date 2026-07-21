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URUGUAY Y RÍO BRANCO

Murió el hombre de 39 años que fue apuñalado en el Centro; hay dos detenidos

El hombre caminaba por Río Branco con una mujer y al llegar a un carrito de comidas, había dos personas esperándolo; allí fue apuñalado.

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Murió el hombre que fue apuñalado en la tarde de este martes en la vía pública. Fue encontrado caído en avenida Uruguay y Río Branco.

De acuerdo a información primaria, el hombre, de 39 años y con antecedentes, caminaba por la calle Río Branco con una mujer y al llegar a un carrito de comidas que hay en el lugar, dos personas lo estaban esperando.

Allí comenzó una pelea que terminó con el hombre apuñalado.

Escena del hecho y arma. Foto: Guillermo Lorenzo
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Apuñalaron a un hombre de 39 años en el centro de Montevideo, a metros de una sede policial; hay dos detenidos

Fue trasladado a un centro asistencial donde falleció en horas de la noche.

Hay dos personas detenidas por este hecho.

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