Murió el hombre que fue apuñalado en la tarde de este martes en la vía pública. Fue encontrado caído en avenida Uruguay y Río Branco.
Murió el hombre de 39 años que fue apuñalado en el Centro; hay dos detenidos
El hombre caminaba por Río Branco con una mujer y al llegar a un carrito de comidas, había dos personas esperándolo; allí fue apuñalado.
De acuerdo a información primaria, el hombre, de 39 años y con antecedentes, caminaba por la calle Río Branco con una mujer y al llegar a un carrito de comidas que hay en el lugar, dos personas lo estaban esperando.
Allí comenzó una pelea que terminó con el hombre apuñalado.
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Apuñalaron a un hombre de 39 años en el centro de Montevideo, a metros de una sede policial; hay dos detenidos
Fue trasladado a un centro asistencial donde falleció en horas de la noche.
Hay dos personas detenidas por este hecho.
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