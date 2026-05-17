Un incendio afectó una vivienda sobre la 1:45 de este domingo en Andrés Latorre y Lavalleja, en la ciudad de Salto.
Discusión entre dos hombres terminó con un incendio en la casa donde se encontraban en Salto
El fuego comenzó luego de que una garrafa cayera mientras los hombres discutían. Uno de ellos terminó herido en la cabeza.
Según informó la Policía, un joven de 25 años declaró que estaba cocinando con una garrafa pequeña cuando comenzó una pelea con otro hombre que se encontraba con él. La garrafa cayó y tomó fuego la vivienda, sin que pudieran controlar las llamas.
Bomberos trabajó en el lugar y logró extinguir el incendio.
Seguí leyendo
El incendio en un edificio de Malvín dejó ocho personas intoxicadas por humo
Además, se solicitó una ambulancia para asistir al joven de 25 años, que sufrió lesiones durante la pelea. Fue trasladado al Hospital local con una herida en el cuero cabelludo.
Trabajó personal de Bomberos y Policía.
Temas de la nota
Lo más visto
FEMICIDIO DE FLORENCIA RODRÍGUEZ
"Una tragedia que enluta a toda la comunidad": alcaldesa de Los Cerrillos lamentó asesinato de concejala
CRÍMENES DEL DOMINGO
Imputaron a delincuente por doble homicidio en Colinas de Solymar; pareja asesinada no estaba relacionada a disputa narco
CANELONES
Homicidio, femicidio y suicidio en Los Cerrillos: un policía mató a su ex, a la actual pareja de ella y se quitó la vida
CONVENCIÓN Y SORIANO
Olga, la vendedora de tortas fritas de 71 años, tras conocerse su historia: "Sentí el cariño, el apoyo, un impulso"
DEAD PRESIDENTS
Dejá tu comentario