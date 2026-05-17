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Discusión entre dos hombres terminó con un incendio en la casa donde se encontraban en Salto

El fuego comenzó luego de que una garrafa cayera mientras los hombres discutían. Uno de ellos terminó herido en la cabeza.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un incendio afectó una vivienda sobre la 1:45 de este domingo en Andrés Latorre y Lavalleja, en la ciudad de Salto.

Según informó la Policía, un joven de 25 años declaró que estaba cocinando con una garrafa pequeña cuando comenzó una pelea con otro hombre que se encontraba con él. La garrafa cayó y tomó fuego la vivienda, sin que pudieran controlar las llamas.

Bomberos trabajó en el lugar y logró extinguir el incendio.

Foto: Subrayado.
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Además, se solicitó una ambulancia para asistir al joven de 25 años, que sufrió lesiones durante la pelea. Fue trasladado al Hospital local con una herida en el cuero cabelludo.

Trabajó personal de Bomberos y Policía.

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