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El incendio en un edificio de Malvín dejó ocho personas intoxicadas por humo

El fuego comenzó en el dormitorio de un apartamento ubicado en el tercer piso. El edificio está ubicado en rambla Concepción del Uruguay y República de Chile. Bomberos evacuó a todos los ocupantes.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Foto: Bomberos.

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Un incendio se registró este sábado de noche en un edificio ubicado en rambla Concepción del Uruguay esquina rambla República de Chile, en Malvín.

Según informó Bomberos, el llamado fue recibido sobre las 20:15 y al llegar al lugar la primera dotación del Destacamento de Carrasco constató un incendio generalizado en una habitación del tercer piso.

Ante la situación, los funcionarios evacuaron a todos los ocupantes del edificio y pidieron apoyo del Destacamento Centro Cordón, además de un camión cisterna y personal de apoyo operativo.

Foto: Subrayado. 
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Foto: Bomberos.

Foto: Bomberos.

Durante el operativo realizaron tareas de extinción, enfriamiento y ventilación para evitar que el fuego se propagara hacia otras partes de la estructura. El incendio afectó parcialmente un dormitorio, informó Bomberos en un comunicado.

En el lugar trabajaron varias ambulancias que asistieron a personas por inhalación de humo. Cuatro mujeres y cuatro hombres resultaron afectados con principios de intoxicación.

Personas que pasaban por la zona filmaron las llamas y las columnas de humo que salían por las ventanas del apartamento. En tanto, las causas del incendio están bajo investigación.

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