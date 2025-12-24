Una discusión entre tres personas terminó con un hombre de 34 años baleado en una pierna, a las ocho de la mañana de este miércoles, en un lugar donde varias personas duermen, pegado al Cementerio Central. Es a metros de La Cumparsita y Domingo Petrarca, en Barrio Sur.
Discusión al lado del Cementerio Central termina con un baleado, quien no quiso hacer la denuncia
El herido, que no reviste gravedad, fue trasladado al hospital Maciel para su atención. Se encontraba con una mujer y discutió con un hombre que sacó un arma y le disparó.
Según información que maneja la Policía, la víctima se encontraba con una mujer y ambos discutieron con un hombre quien, en determinado momento, sacó un arma y disparó. El herido fue trasladado al hospital Maciel, con una herida de bala en la pierna izquierda. No reviste gravedad.
El autor, que vive en la calle, se encuentra prófugo. Según información a la que accedió Subrayado, el herido tiene dos antecedentes penales, el último de 2022 por un delito de violencia doméstica. No quiso hacer la denuncia policial. En tanto, la mujer que se encontraba allí, resultó ilesa.
En la escena la Policía Científica incautó un casquillo de pistola 9 milímetros.
