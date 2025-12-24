Discusión al lado del Cementerio Central termina con un baleado, quien no quiso hacer la denuncia

Foto: Subrayado. Afueras del Cementerio Central, Barrio Sur. Foto: Subrayado. Cementerio Central, Barrio Sur.

Una discusión entre tres personas terminó con un hombre de 34 años baleado en una pierna, a las ocho de la mañana de este miércoles, en un lugar donde varias personas duermen, pegado al Cementerio Central. Es a metros de La Cumparsita y Domingo Petrarca, en Barrio Sur.

Según información que maneja la Policía, la víctima se encontraba con una mujer y ambos discutieron con un hombre quien, en determinado momento, sacó un arma y disparó. El herido fue trasladado al hospital Maciel, con una herida de bala en la pierna izquierda. No reviste gravedad.

cementerio-central-ambulancia-herido-barrio-sur Foto: Subrayado. Cementerio Central, Barrio Sur. El autor, que vive en la calle, se encuentra prófugo. Según información a la que accedió Subrayado, el herido tiene dos antecedentes penales, el último de 2022 por un delito de violencia doméstica. No quiso hacer la denuncia policial. En tanto, la mujer que se encontraba allí, resultó ilesa.

En la escena la Policía Científica incautó un casquillo de pistola 9 milímetros.

