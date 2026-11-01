Dirigentes políticos y organizaciones sociales se solidarizaron con Silvia Techera

Representantes de partidos políticos y organizaciones sociales se reunieron este sábado para expresar su respaldo a la periodista Silvia Techera. Manifestaron rechazo a la violencia machista y llamaron a reflexionar sobre este tipo de situaciones.

Participaron el intendente de Cerro Largo, Christian Morel; la diputada Yisela Araújo; la directora del Mides, Elida Díaz; Nora Burgos, por el Frente Amplio; Rodrigo Rivero, por el Partido Colorado; y Natalia Suárez, por la Coordinadora 8 de Marzo.

Durante la actividad, los participantes manifestaron su solidaridad con Techera y repudiaron la agresión y los comentarios difamatorios dirigidos hacia ella.

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Nora Burgos, por el Frente Amplio, dijo: "Agresión misógina que sufrió una ciudadana, trabajadora de los medios. La misoginia atraviesa esta sociedad, más allá de que tenemos normas, leyes y difusión de cómo tenemos que comportarnos y reaccionar. Esto nos demuestra nuevamente el machismo en la sociedad".

Elida Díaz, directora del Mides, expresó: "La intención es dar un mensaje a la sociedad para poner un alto a este tipo de situaciones. Esta situación afecta la integridad de las mujeres y a la sociedad; nos solidarizamos con la comunicadora afectada y queremos dar el mensaje de poner un fin a la violencia. Darlo en conjunto tiene otra relevancia".

Natalia Suárez, por la Coordinadora 8 de Marzo, expuso: "Desde la coordinadora expresamos nuestro más firme e incondicional respaldo y solidaridad a la periodista ante la grave situación de violencia machista y difamación a la que ha sido sometida. A Silvia Techera le decimos que no está sola. Estas cosas, lamentablemente, siguen sucediendo".

Rodrigo Rivero, por el Partido Colorado, señaló: "El caso generó conmoción pública. Este no es un hecho más ni es un hecho aislado. Llega un momento en que esto rebasa los posicionamientos políticos, rebasa el límite de lo tolerable; nadie tiene obligación de tolerar nada en el siglo XXI, ninguna humillación. A esto que está pasando hay que ponerle un parate. Esto constituye un claro ejemplo de lo que es violencia basada en género. Este hecho hay que castigarlo y reimprimirlo con la racionalidad del caso".

La Justicia actuó en Cerro Largo tras una denuncia presentada por Techera por difamación en un grupo privado de una red social en Melo. El comunicador Rody Silva fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de difamación a cuatro meses de prisión, que cumplirá en régimen de libertad a prueba, bajo distintas condiciones y obligaciones.

El otro denunciado fue Arthur Souza Antonini, suplente de Sergio Botana en Cámara de Representantes (2005) y con participación su gobierno en la Intendencia de Cerro Largo. Sobre él, de momento no hubo pronunciamiento judicial.

Techera tomó conocimiento de comentarios despectivos sobre ella, con referencias sexuales que consideró agraviantes, y presentó la denuncia. En ese momento expresó públicamente su indignación: "Sobre mi trabajo profesional podrán opinar siempre, con respeto y libertad (…) pero mi vida personal tiene límites que nadie tiene derecho a traspasar".

La periodista es corresponsal de Subrayado y trabaja también para otros medios nacionales y locales, como La Voz de Melo. La Asociación de la Prensa Uruguaya transmitió su solidaridad y respaldo.