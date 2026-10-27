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Investigación

Murió en Salto un hombre que había sido víctima de una golpiza y estuvo varios días internado

El hombre tenía 36 años, cuidaba autos y vivía en la calle. Había denunciado que varios jóvenes lo agredían.

Foto: Subrayado. Hospital de Salto.

Foto: Subrayado. Hospital de Salto.

Un hombre de 36 años que cuidaba autos y vivía en la calle, en Salto, murió el 17 de octubre luego de permanecer cinco días internado en el hospital local por una golpiza.

De acuerdo con la información a la que accedió Subrayado, la Policía tomó conocimiento del caso el 24 de octubre. La investigación busca determinar qué ocurrió y quiénes atacaron al hombre.

La víctima había denunciado que era blanco de agresiones por parte de varios jóvenes mientras estaba en la calle.

Foto: Subrayado, archivo. Patrullero en el hospital de Salto. 
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Dos jóvenes fueron apuñalados en Salto en distintos hechos y no quisieron denunciar

Las autoridades investigan las circunstancias de la golpiza y la muerte del hombre.

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