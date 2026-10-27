Murió en Salto un hombre que había sido víctima de una golpiza y estuvo varios días internado

Foto: Subrayado. Hospital de Salto.

Un hombre de 36 años que cuidaba autos y vivía en la calle, en Salto, murió el 17 de octubre luego de permanecer cinco días internado en el hospital local por una golpiza.

De acuerdo con la información a la que accedió Subrayado, la Policía tomó conocimiento del caso el 24 de octubre. La investigación busca determinar qué ocurrió y quiénes atacaron al hombre.

La víctima había denunciado que era blanco de agresiones por parte de varios jóvenes mientras estaba en la calle.

Las autoridades investigan las circunstancias de la golpiza y la muerte del hombre.

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