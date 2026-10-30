Condenaron a comunicador de Cerro Largo por agravios a una periodista

La justicia actuó en Cerro Largo por una denuncia de la periodista Silvia Techera por difamación en un grupo de red social privada de Melo, y condenó a un comunicador de la zona.

La jueza del caso condenó a Rody Silva como autor penalmente responsable de un delito de Difamación, a la pena de cuatro meses de prisión, pero en régimen de Libertad a prueba, bajo diferentes condiciones y obligaciones.

El otro denunciado fue el exsecretario general de la Intendencia de Cerro Largo, Arthur Souza Antonini, sobre el que no hubo pronunciamiento.

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Techera tomó conocimiento de comentarios despectivos sobre ella, con referencias sexuales que consideró agraviantes y presentó la denuncia y expresó públicamente su indignación: “Sobre mi trabajo profesional podrán opinar siempre, con respeto y libertad (…) pero mi vida personal tiene límites que nadie tiene derecho a traspasar”

Techera es una reconocida periodista, corresponsal de Subrayado y de otros medios nacionales y locales, como La Voz de Melo.

La Asociación de la Prensa Uruguaya transmitió solidaridad y respaldo a Techera.