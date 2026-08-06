Dirigente de Ademu reconoce que el paro de este jueves se comunicó "tardíamente" y dice que la agresión a la maestra era "evitable"

La presidenta del sindicato de maestros de Montevideo (Ademu) Paola López explicó por qué en la noche del miércoles se decidió convocar a un paro de 24 horas este jueves en las escuelas públicas de la capital, tras la agresión con golpes de un maestro a una colega en una oficina administrativa de Primaria, fuera del ámbito escolar.

“Estamos en una jornada de paro, la medida tomada se enmarca en esto de que la medida ya la tenemos instalada ante una agresión física a una docente, en un ámbito laboral por parte de un adulto, en este caso con la condición de ese adulto justamente es un docente, no se da en una escuela, en un jardín, como ha ocurrido en otro momento, sí en una oficina de la inspección departamental de la jurisdicción oeste (de Montevideo). Un lugar donde trabajan otras maestras inspectoras”, dijo López al programa Arriba Gente de Canal 10.

Sobre el agresor dijo que es “un maestro que estaba en aplicación de mapa de ruta que es justamente el protocolo que ampara frente a cualquier agresión a niños o niñas por parte de negligencia de su familia pero también por parte de funcionarios. En este caso desde marzo el docente estaba desempeñando tareas administrativas ahí”, detalló la dirigente de Ademu.

López explicó que el maestro agresor había sido separado de su cargo docente en una escuela, lo que implica “una medida mientras se da la investigación”.

“Es un docente que tenía múltiples antecedentes de situaciones de violencia, a lo cual nosotros entendemos que la Dirección General de Educación Inicial y Primaria debe avanzar en esto de la celeridad en el tratamiento de los procesos transitorios cuando ocurren estas decisiones de investigación. La docente agredida es una maestra en ejercicio de docencia indirecta que recibe un golpe en el rostro, que cae debido al empujón que el docente ejerce, y otras acciones violentas de amenazas a los funcionarios que estaban allí presentes”, indicó López.

El sindicato reclama que los protocolos del Codicen “sean reglamentados a nivel de Primaria”, porque “sin esa reglamentación no es aplicable a los centros educativos y claramente las condiciones laborales se ven afectadas en esto de que los lugares de trabajo tienen que ser libres de violencia y de cualquier discriminación”, aseguró.

Sobre la decisión del paro para este jueves, adoptada en la noche del miércoles, López dijo: “Nosotros entendemos que siempre que hay una medida de paro genera una distorsión en las dinámicas familiares, esta medida, como siempre decimos, repudiamos cualquier ejercicio de violencia, en este caso es un docente que pudo haber sido una actitud violenta totalmente evitable”.

Y agregó: “Las familias tienen que entender que también es una garantía de las condiciones de enseñanza de sus niños y niñas, porque los docentes no estamos exentos de que nos sucedan estas situaciones de desborde emocional, de deterioro de la salud mental como en este caso, entonces, sí fue comunicado tardíamente en el día de ayer una vez que finalizó la asamblea” del sindicato.

Durante el paro harán una movilización a la sede de Primaria, en Ciudad Vieja, donde entregarán una nota a las autoridades.