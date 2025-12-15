Directorio blanco recibió informe sobre autocrítica por resultado electoral: "Este proceso habla de un partido maduro"

El Directorio del Partido Nacional sesionó este lunes y recibió el informe sobre autocrítica por el resultado electoral. "Este proceso habla de un partido maduro, que analiza lo que pasó pero mira para adelante, con mucha humildad, escuchando", dijo el presidente del Directorio, Álvaro Delgado y destacó que el informe incluye un plan de acción política.

"Es multicausal, tiene que ver con temas de comunicación, demográfica. Un partido que en realidad no pudo, porque el gobierno lo absorbió en gran medida, traccionar gran parte de la adhesión de gobierno", sostuvo. "Lo que importa más que las responsabilidades son las causas. Porque a mí me importa empezar a volver y volver mejor", resaltó.

"La comisión de Asuntos Políticos del Partido Nacional quedó encargado de sobre esta base, planificar un plan de trabajo profesional y político para el Directorio, para el partido, con algunas líneas de trabajo que tienen que ver con las mejoras en la comunicación, con la utilización de nuevas metodologías innovadoras de comunicación, con un tema de descentralización, con un tema de escucha, de cercanía, de ensanchar la base del partido, de vincularse a las organizaciones sociales de todo el país", detalló.

INTERPELACIÓN A MAHÍA

Delgado también se refirió a la interpelación que este martes encabezará el diputado Pablo Abdala, contra el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, por el accionar de la Jutep respecto al caso Danza. "No se va a circunscribir solamente al tema ASSE, sino a la actuación de la Jutep, particularmente la de la presidenta de la Jutep que a este partido no le da garantías en la forma como se está manejando en términos institucionales", remarcó.

EVALUACIÓN AL GOBIERNO

"Yo si fuera profesor y esto fuera un examen lo mandaba a febrero. Cuatro sobre diez, creo que no da más que eso, sobre todo porque uno el primer año espera siempre mucho más de los gobiernos, es donde tenés intacta la esperanza de la gente y el crédito popular. Y la verdad que a mi juicio desperdiciaron un año en un gobierno que estuvo en modo avión", sostuvo el presidente del Partido Nacional respecto a los nueve meses del gobierno de Yamandú Orsi.

Cuestionó que "desarmó" proyectos del gobierno anterior, como el vinculado a saneamiento, así como Arazatí y las definiciones sobre las patrullas oceánicas y Cardama.

"Otro tema que tiene que ver con un capricho político", dijo sobre Cardama. "Lo que se hizo fue un acto de la cúpula de la institucionalidad del país, de anunciar en una conferencia de prensa una rescisión unilateral del contrato sin el debido proceso", sostuvo y aseguró: "Vamos a perder 30 millones de dólares".

"Vamos a perder el prestigio internacional", agregó.

PANORAMA INTERNACIONAL

Por otra parte, fue consultado sobre el resultado electoral en Chile, por lo que felicitó al pueblo chileno y señaló que "la democracia habló y habló fuerte".

"Esperemos tener las mejores relaciones", dijo.

"Además, ayer el Partido Nacional hizo un comunicado sobre un atentado en Sidney, antisemita a la comunidad judía en Australia, y fuimos muy categóricos y sabemos de qué lado estamos. Del lado de combatir el terrorismo, no justificarlo, de condenarlo", señaló Delgado.

"Instamos al gobierno a reforzar las medidas de seguridad porque también en Uruguay, lamentablemente, algo que Uruguay tenía como activo se fue perdiendo, que es la tolerancia. Se ven brotes de antisemitismo que hay que denunciar categóricamente", indicó. "El gobierno sacó un comunicado menos contundente de lo que hubiera querido y tarde. Pero el Partido Nacional hizo lo que tenía que hacer", añadió.