Directora de Salud del MSP confirmó que hay 13 casos sospechosos de sarampión en todo el país

La directora general de Salud del Ministerio de Salud Pública ( MSP ), Fernanda Nozar, confirmó este sábado que actualmente hay 13 casos sospechosos de sarampión en el país.

En cuanto a la infección del virus, la jerarca indicó que hasta el momento está contenido en torno al brote detectado en San Javier, departamento de Río Negro, y que todos los casos son derivados de ese foco.

Nozar recordó es el sarampión es una enfermedad muy transmisible y expresó la preocupación de las autoridades de la salud. El MSP realiza acciones en San Javier y en Fray Bentos para contener el brote, favorecer la inmunización de la población y en los casos de personas que tuvieron contacto con pacientes infectados las medidas de prevención adecuadas.

El caso más reciente se confirmó en las últimas 48 horas en Fray Bentos. Se trata de una persona vinculada a la atención en salud, relacionada al brote de San Javier, que estuvo en contacto con el último diagnóstico positivo, pese a haber recibido la primera dosis de bloqueo.

En los casos de infecciones de rápida transmisibilidad el protocolo sanitario indica que se monitorean casos de consultas de personas con cuados sintomáticos sospechosos para procesar de inmediato las muestras recolectadas. Se georreferencia a la persona infectada para facilitar el reconocimiento de sus contactos.

Nozar indicó que hay personas en aislamiento por varios días para descartar o confirmar la infección. Fiebre, síntomas respiratorios, catarro, dolor de garganta y erupción cutánea son los síntomas más comunes de sarampión.