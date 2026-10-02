Conaprole expresó en un comunicado que no está realizando despidos. La comunicación de la empresa es en respuesta a la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL).
Conaprole respondió al sindicato de la industria láctea, que denunció el despido de 25 trabajadores
La empresa señala que los cambios en proveedores de servicios son decisiones comerciales legítimas y legales que toda organización debe poder tomar en función de su visibilidad operacional y competitiva. Asegura el cumplimiento de sus obligaciones.
Indica que los cambios en proveedores de servicios son decisiones comerciales legítimas y legales que toda organización debe poder tomar en función de su visibilidad operacional y competitiva. La cooperativa ha cumplido y sigue cumpliendo de forma responsable con toda la normativa vigente en materia de relaciones laborales y comerciales, sostiene.
También, señala en el comunicado que cuenta con empresas contratadas para la reposición en puntos de ventas de Montevideo y que desde marzo comenzó a dialogar con los proveedores dado que los contratos estaban próximos a vencer.
Sindicato de Industria Láctea en conflicto por 25 despidos en empresas de reposición de productos Conaprole
Días atrás, la Federación Láctea comunicó que se encuentra en sesión permanente y anunciaron el despido de 25 empleados que se desempeñaban en dos empresas que trabajan para Conaprole.
Desde el gremio, acusan a la empresa de tener la intención de "reducir drásticamente" los salarios de los trabajadores, a pesar de sus ganancias anuales, y que eso los ha llevado a "una situación extrema inadmisible". Por el momento, no se han realizado paralizaciones de actividades.
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