Directora de Primaria sobre caso de meningococo: "Se hizo la profilaxis a niños y adultos que estuvieron en contacto estrecho"

La directora de Primaria, Gabriela Salsamendi, explicó cómo actuaron a nivel educativo al conocer el caso de meningococo de una alumna de la Escuela 102.

"La niña fue hasta el jueves. El viernes nos enteramos que estaba cursando alguna enfermedad, pero no se sabía que se trataba de meningococo", explicó sobre por qué no se cerró la escuela inmediatamente. La constatación de la enfermedad fue este martes, señaló y aclaró que previamente "estaban en estudios y no se sabía qué era".

"El lunes se empezó a correr el rumor de que podía tratarse de un meningococo, que eran como los primeros resultados de los análisis que estaban llegando. El martes fue cuando recibimos que efectivamente estaba internada, que era un meningococo. Se hizo la profilaxis a aquellos niños y aquellos adultos que habían estado en contacto estrecho, es la frase que usa la gente de salud, que son los que eventualmente podrían estar teniendo algún riesgo de contagio", indicó Salsamendi.

También aclaró que el turno de la tarde abrió de todos modos porque no hubo contacto estrecho con la alumna. "Salud nos dijo que no había que cerrar, porque no se trata de una desinfección de la superficie, se trata de esto de los contactos estrechos, personas que estuvieron a determinada distancia, durante un rango amplio de tiempo, que son las que eventualmente podrían tener riesgo de contagio y son las que recibieron la profilaxis para evitar justamente que se desarrolle algún tipo de enfermedad", aseguró. La directora de Primaria, Gabriela Salsamendi, explicó cómo actuaron a nivel educativo al conocer el caso de meningococo de una alumna de la Escuela 102.



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