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HABLÓ EN COLONIA

"Tenemos que prestarle bastante más atención a estas cosas", dijo Orsi tras regularizar obras en su casa y pagar deuda con Primaria

"Es un tema a veces de tener claro todo lo que tenés que hacer, y son procesos que a veces son lentos y uno a veces se deja estar", sostuvo el presidente Orsi.

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"Lo resolvimos, por suerte lo resolvimos", dijo el presidente de la República Yamandú Orsi, al ser consultado por la prensa sobre la situación impositiva y de registro de obras de las dos casas familiares en Salinas, Canelones.

"Tengo que tener más cuidado", expresó sobre la situación. "Es un tema a veces de tener claro todo lo que tenés que hacer, y son procesos que a veces son lentos y uno a veces se deja estar. Todos los uruguayos, y principalmente los que tenemos responsabilidades, tenemos que prestarle bastante más atención a estas cosas", indicó.

Consultado sobre si estos temas impactan en su imagen y en la evaluación de su gestión, Orsi respondió: "capaz que sí".

Yamandú Orsi con el ministro Carlos Negro. Foto: Presidencia.
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El presidente regularizó su situación luego que un informe periodístico revelara que debía más de un año del Impuesto de Primaria por una de sus viviendas, y que no había declarado ante la Dirección de Catastro las obras realizadas en el patio de la otra casa, lo que llevó a no tener actualizado el valor de la Contribución Inmobiliaria.

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