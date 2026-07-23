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CIVILA VALORÓ ACTITUD DE FIRPO

Directora de Mides en Paysandú puso una casa para asistir a personas en calle; oposición denuncia situación "improvisada"

"A nosotros nos enorgullece tener un equipo que cuando las circunstancias lo exigen, está dispuesto a poner lo que sea para atender a la gente", valoró el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila.

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El diputado del Partido Nacional, Fermín Farinha, denunció una situación "improvisada" del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Paysandú, departamento del que el legislador es oriundo.

Farinha sostuvo que la directora departamental del Mides, María Inés Firpo, puso a disposición un inmueble de su propiedad para aumentar las plazas para asistir a personas en situación de calle.

"Cuando en Montevideo se habla de un sistema robusto, cuando se presenta una política con un sistema de duplas, con personas que van a hacer un seguimiento permanente en territorio, en Paysandú eso no sucede", aseguró.

Los nuevos módulos individuales instalados en refugio del Mides. Foto: Presidencia de la República.
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El Mides presentó los nuevos módulos individuales en refugios para personas que viven en la calle

El nacionalista se preguntó cuántas personas se albergan en esa propiedad, si el inmueble cuenta con las condiciones adecuadas y las habilitaciones correspondientes, quién los gestiona y qué recursos se han destinado a la vivienda.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, valoró la disposición de la directora departamental de poner un inmueble de su propiedad, y aseguró que esa fue la instrucción dada a todos los jerarcas departamentales.

Civila indicó que Firpo puso a disposición la vivienda de forma gratuita y que los servicios los paga la propia directora departamental. "A nosotros nos enorgullece tener un equipo que cuando las circunstancias lo exigen, está dispuesto a poner lo que sea para atender a la gente", remarcó.

El ministro sostuvo que el Mides responderá al pedido de informes de Farinha sobre las condiciones del inmueble.

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