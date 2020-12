Director de Salud afirmó que brotes en clubes están relacionados a incumplimiento de protocolos

Las autoridades de la salud destacaron la importancia del cumplimiento del los protocolos sanitarios para evitar la propagación del coronavirus y pusieron el ejemplo positivo del rubro de la construcción que nuclea a 45 mil trabajadores y donde casi no se han registrado brotes porque hay controles internos muy firmes.

Otro caso diferentes es el del ámbito deportivo, explicó Asqueta, donde en varios sectores no se cumplieron los protocolos.

"Como tenemos un amplio sector de las actividades protocolizado, y dije que a su vez una parte de eso se cumple efectivamente el protocolo, ahí no hubo que mover ninguna perilla. Pero dentro de lo protocolizado tenemos un sector que no cumple bien los protocolos, en forma constatable, en forma medible (...) ¿Le queda duda a algún uruguayo que en algunos ámbitos deportivos no se cumplieron bien los protocolos? No hace falta que lo expliquemos ni técnica ni políticamente", puntualizó Asqueta.

El ministro Daniel Salinas dijo que cuando se tomó la determinación de suspender las actividades de los gimnasios, el martes pasado, de 44 brotes, había ocho que eran en clubes deportivos, que hacían actividades en ámbitos cerrados. Actualmente de 52 brotes activos, nueve son en clubes.

En la noche del jueves se reunieron representantes de clubes y gimnasio y emitieron un comunicado en el que aseguran que no hubo brotes de Covid-19 en sus intalaciones: