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SALUD

Director del Pereira Rossell explica características del meningococo: cuándo prestar atención y quiénes son contactos

Las autoridades insisten en la importancia de la vacunación. “El número de casos que han ocurrido es superior a la misma fecha que los años anteriores”, indicó el director.

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El director del Hospital Pereira Rossell, Gustavo Giachetto, explicó que el meningococo se caracteriza por ser una enfermedad “poco frecuente, pero potencialmente graves”.

Los dos cuadros más complejos que se pueden generar por esta bacteria son la meningitis y la meningococemia.

“Da fiebre, elevada. En general, el comienzo es brusco. Puede haber cefaleas, somnolencia, deterioro del estado general y los cuadros más sépticos se pueden acompañar de dolores difusos, musculares, y la aparición de lesiones”, detalló Giachetto y explicó que los síntomas pueden variar entre personas, pero que es importante la consulta temprana porque “puede cambiar el curso la identificación precoz”.

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Se contagia por las gotas respiratorias, exige un contacto estrecho y “es una enfermedad de notificación obligatoria”.

“Solo con la sospecha clínica el Ministerio desencadena los protocolos de profilaxis. Una es con antibióticos y se da a los contactos. En una escuela no es toda la escuela, son los contactos más íntimos, los que permanecieron cuatro horas en contacto estrecho en los últimos cinco días de la semana, inclusive los contactos familiares”, sostuvo el médico.

Las autoridades insisten en la importancia de la vacunación. “El número de casos que han ocurrido es superior a la misma fecha que los años anteriores”, indicó.

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