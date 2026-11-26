La UTU de Sarandí del Yi y el referente de personas con discapacidad visual de Durazno, Néstor Fernández, continúan perfeccionando el prototipo de bastón inteligente, una herramienta que permite detectar obstáculos en la vía pública y brindar mayor seguridad a las personas ciegas.

Fernández explicó que entre las posibilidades del dispositivo está que se puede desmontar para cambiar de bastón o guardar en días de lluvia.

"Tiene un interruptor que nos dice cuándo está encendido, el nivel de batería. Cuenta con una luz led para las personas que vienen transitando, que nos puedan ver. Tiene un censor que emite un sonido cuando percibe un obstáculo. También un sistema de vibración, cuando en la vía pública hay sonido ambiente, que tapa esa señal sonora", detalló.

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La autonomía de la batería es suficiente para utilizarlo toda la semana y se carga por puerto USB.

"UTU central inició los trámites para patentarlo y está proyectando diseñar más", contó.