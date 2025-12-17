Diputados votó en general el proyecto de lavado de activos; en particular se votará en la sesión del 23 de febrero

La Cámara de Diputados votó este miércoles en general el proyecto de ley para modificar la ley integral contra el lavado de activos .

El diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo, confirmó a Subrayado que el proyecto, en particular, se votará en la sesión extraordinaria el día 23 de febrero.

El legislador comentó que este proyecto no es una mera modificación normativa, sino que es expresión de un claro compromiso del gobierno con la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado. Además, destacó que este proyecto ha reunido la voluntad mayoritaria de los partidos políticos en el Parlamento.

El proyecto

El Poder Ejecutivo envió en el mes de junio al Parlamento el proyecto de ley que plantea que los topes de las transacciones pasen de 150 mil a 40 mil dólares.

El mismo había sido anunciado en el segundo Consejo de Ministros por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. La reducción en los topes de transacciones es una de las modificaciones, luego de que mediante la LUC se acordó un tope de 150 mil dólares.

“Nosotros entendíamos que habilitar a más de 100 mil dólares la posibilidad de hacer transacciones en efectivo habilitaba posibles maniobras de lavado de activos, convertir plata mal habida o producto del crimen organizado o del narcotráfico, hacia los circuitos legales de la circulación del dinero. Entendimos que era necesario un ajuste, nos comprometimos a ello, y este proyecto habla de eso”, dijo Sebastián Valdomir, en ese momento presidente de la Cámara de Representantes.

Otro de los puntos en este proyecto es la eliminación de la Fiscalía especializada en delitos de Lavado de Activos.

"A una fiscalía hay que darle todos los instrumentos necesarios para que funcione. Crear una fiscalía no es solo asignarle un fiscal y darle una sede, sino un conjunto de herramientas y soporte técnico, contadores, abogados, tributaristas, especialistas en el tema, que seguramente en el marco de otra fiscalía más poderosa, como la de Delitos Económicos Complejos pueda fortalecer la tarea de perseguir la evasión, el lavado, y dar una batalla más integral al problema que tenemos todos que es el avance del narcotráfico y el crimen organizado", agregó.

El sujeto obligado es otro de los puntos del proyecto, que obliga a declarar el ingreso y la salida de dinero en montos importantes de las cuentas.