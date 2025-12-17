Postergaron por tercera vez la creación de la comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores

La Cámara de Diputados volvió a postergar la creación de la comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores ; la misma tendrá lugar en el mes de febrero.

Días pasados, Diputados ya había postergado la votación por este tema y este miércoles volvió a hacerlo. En ese momento, los nacionalistas no estaban seguros de contar con los votos, por eso prefirieron dejar la discusión para el próximo año. Cabildo Abierto e Identidad Soberana no definieron su postura.

Si bien el diputado cabildante, Álvaro Perrone, en el mes de setiembre dijo que no era momento para su votación, teniendo en cuenta que se estaba discutiendo el presupuesto, ahora tampoco aseguró apoyar la propuesta de Goñi.

A su vez, Gustavo Salle, diputado de Identidad Soberana, expresó en su momento que si se iba a realizar una denuncia en la justicia, no tenía sentido la comisión investigadora.

Por este motivo, y con la duda de alcanzar la mayoría en la cámara, los nacionalistas prefirieron dejar esta discusión para el próximo año.

La estancia de 4.4000 hectáreas está ubicada en el departamento de Florida y tiene como objetivo la instalación de una colonia de lechería.

El proyecto que prevé el Instituto Nacional de Colonización para María Dolores tendrá un costo de USD 10.000.000 que no provendrán del instituto. Con Mevir trabajarán para la construcción de los tambos y las salas de ordeñe, con la Intendencia de Florida para la infraestructura en caminería, con UTE, que invertirá para el fortalecimiento de la red eléctrica en la zona, así como con Antel para reforzar la conectividad.

Críticas por la compra y el futuro

La estancia fue comprada en 2007 por Rafelor S.A., una empresa del peruano-marroquí Víctor Lumbroso, quien desarrolló allí emprendimientos agropecuarios. Él y su familia iban una o dos veces hasta que, tras su muerte, los herederos decidieron vender la propiedad.

El 14 de mayo de 2025 el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, anunció la compra de la estancia cuando el cortejo fúnebre de José Mujica pasó por la sede del MPP, calificándolo como un homenaje en su memoria. "Una parte de esa siembra, una parte del trillo del viejo y en honor al viejo (...) en Florida hoy el Instituto de Colonización compró 4.000 hectáreas para los trabajadores rurales", anunció.

Las críticas de la oposición no demoraron en llegar y fueron variadas; desde el valor de la hectárea, la calidad de los suelos, el formato de negocio pensado, hasta la situación de los pivotes de riego.

Para las gremiales, el valor de la hectárea regada es más alto que la que no cuenta con sistema de riego.

El involucramiento de colonos será una etapa posterior; el presidente del Instituto expresó que aún no se abrió el llamado para 16 unidades lecheras, pero entiende que habrá más demanda que oferta. Además, se refirió a cómo sería el rol de colonización y hasta dónde se asistirá al productor.

Desde Colonización destacan el punto geográfico de la estancia: una zona lechera cercana a varios frigoríficos de Florida y Canelones y a pocos kilómetros del puerto de Montevideo.