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PARLAMENTO

Diputados votó extensión del seguro de desempleo para más de 400 trabajadores del frigorífico Casablanca

"Hay que recordar que desde el mes de junio no perciben a la fecha ningún tipo de ingreso", señaló el diputado blanco Fermín Farinha.

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La Cámara de Diputados votó la extensión del seguro de desempleo para más de 400 trabajadores del frigorífico Casablanca, de Paysandú.

El diputado del Partido Nacional, Fermín Farinha, explicó que con esta votación "se concreta la extensión de seguro de desempleo" para las familias afectadas por la situación del frigorífico.

"Hay que recordar que desde el mes de junio no perciben a la fecha ningún tipo de ingreso, más allá de que desde la Cámara de Diputados habíamos solicitado a través de un proyecto de resolución que el Poder Ejecutivo remitiera rápidamente esta extensión, porque los meses han llevado a que la situación haya sido claramente insostenible por no tener percepción de ingresos", señaló Farinha.

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La extensión es hasta el 31 de octubre y esperan que haya "algún inversor" para poner a funcionar el frigorífico. "Si eso no acontece, a partir de los intercambios con el propio gobierno, con el Poder Ejecutivo, determinaría un paso siguiente sería ir a una venta en bloque".

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